平幕・遠藤が新型コロナ陽性で関取６人の追手風部屋も休場…７日連続１２部屋で計１７７人に

◆大相撲 ▽名古屋場所１３日目（２２日・ドルフィンズアリーナ）

日本相撲協会は名古屋場所１３日目の２２日、新たに平幕・遠藤（追手風）が新型コロナウイルスに感染したことを発表し、追手風部屋所属力士が１３日目から休場することを発表した。この日朝には、片男波、伊勢ノ海、芝田山部屋の３部屋の休場が発表されていた。

場所中に新型コロナウイルス感染に伴い、力士らが途中休場するのは出羽海、鳴戸、放駒、武蔵川、佐渡ケ嶽、玉ノ井、浅香山、片男波、伊勢ノ海、芝田山部屋に続いて１１部屋目で７日連続。これで新型コロナウイルス関連での休場は、場所前に全休が決まった田子ノ浦部屋を含めた計１２部屋となり、力士は計１７７人、うち関取は１９人となった。

協会に所属する力士は６２７人で、全体の約３割が新型コロナ関連で休場。名古屋場所は２４日に千秋楽を迎える。

▽該当部屋の休場関取は以下の通り。

▼出羽海部屋 大関・御嶽海

▼鳴戸 新十両・欧勝馬

▼放駒 平幕・一山本、十両・島津海

▼武蔵川 なし

▼佐渡ケ嶽 平幕・琴ノ若、琴勝峰、琴恵光

▼玉ノ井 十両・東龍、東白龍

▼浅香山 十両・魁勝

▼芝田山 なし

▼片男波 平幕・玉鷲

▼伊勢ノ海 平幕・錦木

▼追手風 関脇・大栄翔、平幕・遠藤、翔猿、剣翔、大奄美、十両・大翔鵬