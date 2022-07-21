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【ＤｅＮＡ】ネフタリ・ソトが新型コロナ陽性判定

スポーツ報知
ネフタリ・ソト

　ＤｅＮＡは２１日、ネフタリ・ソト内野手が新型コロナウィルスの陽性判定を受けたと発表した。同日、発熱、鼻水、倦怠感のためＰＣＲ検査を受けて陽性が判明した。

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