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【ＤｅＮＡ】ネフタリ・ソトが新型コロナ陽性判定
2022年7月21日 18時25分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは２１日、ネフタリ・ソト内野手が新型コロナウィルスの陽性判定を受けたと発表した。同日、発熱、鼻水、倦怠感のためＰＣＲ検査を受けて陽性が判明した。
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