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【西武】岡田雅利が左膝手術　実戦復帰まで３か月

スポーツ報知
岡田雅利

　西武は２１日、岡田雅利捕手が１３日に都内の病院で左膝関節鏡下半月板部分切除術を受けたと発表した。３か月程度での実戦復帰の見込み。

　岡田はプロ９年目の３３歳。今季は１軍で１試合に出場している。

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