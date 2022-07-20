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【セパ公示】（２０日）巨人がクロールを登録、戸郷翔征を抹消　日本ハムは根本悠楓を登録

スポーツ報知
キャッチボールをする巨人のクロール（カメラ・相川　和寛）

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　坂本光士郎投手

　▽巨人　クロール投手、石川慎吾外野手

　【同抹消】

　▽ヤクルト　小沢怜史投手

　▽阪神　桐敷拓馬投手、ウィルカーソン投手

　▽巨人　戸郷翔征投手、八百板卓丸外野手

　▽広島　堂林翔太内野手、マクブルーム内野手

　▽ＤｅＮＡ　石田健大投手

　※巨人の八百板卓丸選手、広島の堂林翔太選手、マクブルーム選手は特例２０２２の対象選手。巨人のクロール選手、石川慎吾選手は代替指名選手となる。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　椋木蓮投手、西村凌外野手

　▽楽天　酒居知史投手、ブセニッツ投手、滝中瞭太投手

　▽ソフトバンク　藤井皓哉投手、グラシアル内野手

　▽日本ハム　根本悠楓投手、郡拓也捕手、上野響平内野手、佐藤龍世内野手、王柏融外野手、万波中正外野手

　【同抹消】

　▽オリックス　山岡泰輔投手、松井雅人捕手

　▽ロッテ　小島和哉投手

　▽楽天　西川遥輝外野手

　▽日本ハム　池田隆英投手、田中瑛斗投手、上川畑大悟内野手、松本剛外野手

　▽西武　松本航投手

　※楽天の西川選手、日本ハムの池田選手、上川畑選手は特例２０２２の対象選手。ソフトバンクのグラシアル選手、楽天の酒居選手、日本ハムの郡選手、上野選手、佐藤選手、万波選手は代替指名選手となる。王選手は特例２０２２により、出場選手登録を抹消後１０日間を経ずに復帰となる。

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