【セパ公示】（２０日）巨人がクロールを登録、戸郷翔征を抹消　日本ハムは根本悠楓を登録

◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ヤクルト 坂本光士郎投手
▽巨人 クロール投手、石川慎吾外野手
【同抹消】
▽ヤクルト 小沢怜史投手
▽阪神 桐敷拓馬投手、ウィルカーソン投手
▽巨人 戸郷翔征投手、八百板卓丸外野手
▽広島 堂林翔太内野手、マクブルーム内野手
▽ＤｅＮＡ 石田健大投手
※巨人の八百板卓丸選手、広島の堂林翔太選手、マクブルーム選手は特例２０２２の対象選手。巨人のクロール選手、石川慎吾選手は代替指名選手となる。
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 椋木蓮投手、西村凌外野手
▽楽天 酒居知史投手、ブセニッツ投手、滝中瞭太投手
▽ソフトバンク 藤井皓哉投手、グラシアル内野手
▽日本ハム 根本悠楓投手、郡拓也捕手、上野響平内野手、佐藤龍世内野手、王柏融外野手、万波中正外野手
【同抹消】
▽オリックス 山岡泰輔投手、松井雅人捕手
▽ロッテ 小島和哉投手
▽楽天 西川遥輝外野手
▽日本ハム 池田隆英投手、田中瑛斗投手、上川畑大悟内野手、松本剛外野手
▽西武 松本航投手
※楽天の西川選手、日本ハムの池田選手、上川畑選手は特例２０２２の対象選手。ソフトバンクのグラシアル選手、楽天の酒居選手、日本ハムの郡選手、上野選手、佐藤選手、万波選手は代替指名選手となる。王選手は特例２０２２により、出場選手登録を抹消後１０日間を経ずに復帰となる。