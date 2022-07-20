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【ＤｅＮＡ】柳田殖生ファーム守備走塁コーチがチーム合流　コロナ濃厚接触のため一時離脱

スポーツ報知

　ＤｅＮＡは２０日、柳田殖生ファーム守備走塁コーチがチームに合流すると発表した。

　新型コロナウイルス濃厚接触者に認定されたためチームを一時離脱していた。

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