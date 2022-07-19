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【セパ公示】（１９日）巨人が大勢、菊地大稀を抹消　中日は郡司裕也、福田永将を登録

スポーツ報知
巨人・大勢

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　市川悠太投手

　▽中日　郡司裕也捕手、福田永将内野手

　▽ＤｅＮＡ　田中俊太内野手

　【同抹消】

　▽ヤクルト　石川雅規投手

　▽巨人　大勢投手、菊地大稀投手

　▽広島　ターリー投手

　▽中日　高橋宏斗投手、ワカマツ内野手

　▽ＤｅＮＡ　ロメロ投手

【注】巨人の大勢選手、菊地大稀選手、広島のターリー選手は特例２０２２の対象選手。ヤクルトの市川悠太選手は特例２０２２の代替指名選手となる。

ヤクルトの石川雅規選手は出場選手登録抹消となるが、特例２０２２の適用により、１０日間を経ずに再登録可能。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　山岡泰輔投手、比嘉幹貴投手

　▽日本ハム　西村天裕投手、玉井大翔投手、田中瑛斗投手、田宮裕涼捕手、中島卓也内野手

　▽西武　古賀悠斗捕手、西川愛也外野手

　【同抹消】

　▽オリックス　能見篤史投手、Ｋ－鈴木投手

　▽ロッテ　美馬学投手

　▽楽天　藤平尚真投手、渡辺佑樹投手

　▽ソフトバンク　尾形崇斗投手

　▽日本ハム　福田俊投手、ロドリゲス投手、宇佐見真吾捕手、アルカンタラ内野手、谷内亮太内野手、王柏融外野手

　▽西武　与座海人投手、川野涼多内野手

【注】日本ハムの福田俊選手、ロドリゲス選手、宇佐見真吾選手、アルカンタラ選手、谷内亮太選手、王柏融選手は特例２０２２の対象選手。西村天裕選手、田宮裕涼選手、中島卓也選手はその代替指名選手となる。日本ハム玉井大翔選手、西武の古賀悠斗選手は特例２０２２により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。

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