【セパ公示】（１９日）巨人が大勢、菊地大稀を抹消　中日は郡司裕也、福田永将を登録

◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ヤクルト 市川悠太投手
▽中日 郡司裕也捕手、福田永将内野手
▽ＤｅＮＡ 田中俊太内野手
【同抹消】
▽ヤクルト 石川雅規投手
▽巨人 大勢投手、菊地大稀投手
▽広島 ターリー投手
▽中日 高橋宏斗投手、ワカマツ内野手
▽ＤｅＮＡ ロメロ投手
【注】巨人の大勢選手、菊地大稀選手、広島のターリー選手は特例２０２２の対象選手。ヤクルトの市川悠太選手は特例２０２２の代替指名選手となる。
ヤクルトの石川雅規選手は出場選手登録抹消となるが、特例２０２２の適用により、１０日間を経ずに再登録可能。
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 山岡泰輔投手、比嘉幹貴投手
▽日本ハム 西村天裕投手、玉井大翔投手、田中瑛斗投手、田宮裕涼捕手、中島卓也内野手
▽西武 古賀悠斗捕手、西川愛也外野手
【同抹消】
▽オリックス 能見篤史投手、Ｋ－鈴木投手
▽ロッテ 美馬学投手
▽楽天 藤平尚真投手、渡辺佑樹投手
▽ソフトバンク 尾形崇斗投手
▽日本ハム 福田俊投手、ロドリゲス投手、宇佐見真吾捕手、アルカンタラ内野手、谷内亮太内野手、王柏融外野手
▽西武 与座海人投手、川野涼多内野手
【注】日本ハムの福田俊選手、ロドリゲス選手、宇佐見真吾選手、アルカンタラ選手、谷内亮太選手、王柏融選手は特例２０２２の対象選手。西村天裕選手、田宮裕涼選手、中島卓也選手はその代替指名選手となる。日本ハム玉井大翔選手、西武の古賀悠斗選手は特例２０２２により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。