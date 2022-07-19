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【ＤｅＮＡ】上茶谷大河がチーム合流　コロナ療養期間終了　球団施設「ＤＯＣＫ」で練習再開へ

スポーツ報知
ＤｅＮＡ・上茶谷大河

　ＤｅＮＡは１９日、上茶谷大河投手のチーム合流を発表した。１０日に陽性判定を受けてチーム離脱していた。

　２軍球団施設「ＤＯＣＫ」で練習を再開する見込み。

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