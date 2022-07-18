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【セパ公示】（１８日）巨人が高橋優貴を抹消し菊田拡和を登録、ヤクルトが石川雅規、内山壮真らを登録

スポーツ報知
１軍に合流した菊田拡和（カメラ・清水　武）

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　石川雅規投手、星知弥投手、内山壮真捕手、奥村展征内野手、長岡秀樹内野手

　▽阪神　桐敷拓馬投手、大山悠輔内野手

　▽巨人　菊田拡和内野手

　▽中日　高橋宏斗投手

　【同抹消】

　▽ヤクルト　杉山晃基投手、宮台康平投手、嶋基宏捕手、西浦直亨内野手、松本友内野手

　▽阪神　栄枝裕貴捕手、糸井嘉男外野手

　▽巨人　高橋優貴投手

　※注　ヤクルトの内山壮真選手、奥村展征選手、長岡秀樹選手、阪神の大山悠輔選手は特例２０２２により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。嶋基宏選手、西浦直亨選手、松本友選手、栄枝裕貴選手は出場選手登録抹消となるが、特例２０２２適用による代替指名選手だった為、１０日間を経ずに再登録可能。ヤクルトの石川雅規選手、星知弥選手は特例２０２２の代替指名選手である。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽楽天　藤平尚真投手、石橋良太投手

　▽日本ハム　井口和朋投手

　▽西武　大曲錬投手、中熊大智捕手

　【同抹消】

　▽楽天　森原康平投手、福井優也投手

　▽ソフトバンク　レイ投手

　▽日本ハム　石川直也投手

　▽西武　古賀悠斗捕手

　※注　ソフトバンク　のレイ選手、日本ハムの石川直也選手、西武の古賀悠斗選手は特例２０２２の対象選手。井口和朋選手、大曲錬選手、中熊大智選手は特例２０２２の代替指名選手となる。

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