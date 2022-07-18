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ゴールドシップ産駒フェアエールング、小回り、道悪ＯＫ！コンパクトボディも面白い存在…２歳新馬評価

スポーツ報知
フェアエールング

【７月１６日・福島５Ｒ、２歳新馬、芝１８００メートル、重馬場＝１３頭立て】

◆フェアエールング（牝、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ、母マイネポリーヌ、母の父スペシャルウィーク）４２８キロ、馬主＝サラブレッドクラブ・ラフィアン、生産牧場＝ビッグレッドファーム

【血統】半姉のマイネグレヴィル（父ブライアンズタイム）は札幌２歳Ｓ、フラワーＣ２着馬。

【レースＶＴＲ】好スタートから、残り６００メートル過ぎにナンヨークリスタルにいったん前に出られたが、直線上がり最速タイの末脚でインが楽々抜け出した。勝ち時計は１分５２秒５。

【コメント】柴田大知騎手「まだ遊び遊び走っていたし、力がありますね。きょうだいみんな走っていますし僕も勝たせてもらっていたので、結果を出せて良かったです」

【将来性】★★★★　

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェアエールング　◇１６日福島５Ｒ芝１８００（ビッグレッドファーム明和）

シナジーエフェクト◇１６日福島６Ｒダ１１５０（エイシンステーブル）

コンクシェル　　　◇１６日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タガノタント　　　◇１６日小倉６Ｒ芝１２００（宇治田原優駿ステーブル）

マスキュリン　　　◇１７日福島５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

レイカットスルー　◇１７日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

エレガントルビー　◇１７日小倉５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

キミノナハマリア　◇１７日函館５Ｒ芝１８００（山元トレーニングセンター）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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