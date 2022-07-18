ゴールドシップ産駒フェアエールング、小回り、道悪ＯＫ！コンパクトボディも面白い存在…２歳新馬評価

【７月１６日・福島５Ｒ、２歳新馬、芝１８００メートル、重馬場＝１３頭立て】
◆フェアエールング（牝、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ、母マイネポリーヌ、母の父スペシャルウィーク）４２８キロ、馬主＝サラブレッドクラブ・ラフィアン、生産牧場＝ビッグレッドファーム
【血統】半姉のマイネグレヴィル（父ブライアンズタイム）は札幌２歳Ｓ、フラワーＣ２着馬。
【レースＶＴＲ】好スタートから、残り６００メートル過ぎにナンヨークリスタルにいったん前に出られたが、直線上がり最速タイの末脚でインが楽々抜け出した。勝ち時計は１分５２秒５。
【コメント】柴田大知騎手「まだ遊び遊び走っていたし、力がありますね。きょうだいみんな走っていますし僕も勝たせてもらっていたので、結果を出せて良かったです」
【将来性】★★★★
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フェアエールング ◇１６日福島５Ｒ芝１８００（ビッグレッドファーム明和）
シナジーエフェクト◇１６日福島６Ｒダ１１５０（エイシンステーブル）
コンクシェル ◇１６日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
タガノタント ◇１６日小倉６Ｒ芝１２００（宇治田原優駿ステーブル）
マスキュリン ◇１７日福島５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
レイカットスルー ◇１７日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
エレガントルビー ◇１７日小倉５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）
キミノナハマリア ◇１７日函館５Ｒ芝１８００（山元トレーニングセンター）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ