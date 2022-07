女子テニスの大坂なおみが16日、自身のインスタグラムを更新。渋谷の街を傘をさして散策する様子を公開した。

雨交じりの渋谷の街を、色鮮やかなファッションに身を包んだ大坂が歩いた。スクランブル交差点をバックにピースする写真をアップ。動画では、一般の人たちといっしょにスクランブル交差点を小走りに渡る姿を見せた。色鮮やかなチェックのパンツは、今年トレンドの黄色と緑をベースにした華やかなもの。上半身や小物に黒を効果的に取り入れた大坂のファッションは、振り返る人がいるなど、渋谷の街でも存在感を放った。

フォロワーからは「Welcome back to Tokyo. おかえりなさい」「東京にいるの~!」など日本にいることを明かした大坂を歓迎する声や、「Love love love love, always good to see you!!!」など熱烈コメント、「足は無理しないでね」など足の状態を気遣うコメントも寄せられた。