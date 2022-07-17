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【広島】長野久義　１０年ぶり１試合２発　３回に球団５０年ぶり９人連続得点の猛攻で快勝　２か月ぶり２位浮上

スポーツ報知
３回無死満塁、中越え満塁本塁打を放ちナインとタッチをする長野久義（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人４―１１広島（１６日・東京ドーム）

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