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【巨人】９月１７～２０日の東京ドームでの４試合の入場券を販売
2022年7月11日 15時23分
スポーツ報知
巨人は９月１７～２０日に東京ドームで開催する４試合の入場券を１３日から先行販売、２３日から一般販売すると発表した。
詳細は球団公式ＨＰまで。
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