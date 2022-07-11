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【巨人】９月１７～２０日の東京ドームでの４試合の入場券を販売

スポーツ報知
東京ドーム

　巨人は９月１７～２０日に東京ドームで開催する４試合の入場券を１３日から先行販売、２３日から一般販売すると発表した。

　詳細は球団公式ＨＰまで。

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