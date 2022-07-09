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ＳＫＥ４８・荒井優希、赤井沙希とタッグでプリンセスタッグ王座初戴冠…東京女子・大田区大会全成績

スポーツ報知
赤井沙希（左）とのタッグでプリンセスタッグ王座初戴冠を果たしたＳＫＥ４８・荒井優希

◆東京女子プロレス「ＳＵＭＭＥＲ　ＳＵＮ　ＰＲＩＮＣＥＳＳ　’２２」大会（９日、東京・大田区総合体育館、観衆１１３０人）

　セミファイナルで、ＳＫＥ４８・荒井優希が赤井沙希と組んで、マジカルシュガーラビッツの坂崎ユカ、瑞希組が保持するプリンセスタッグ王座に初挑戦。難攻不落のマジラビの２人を下し、プリンセスタッグ王座初戴冠を果たした。

　プロレスデビュー後、初のベルト奪取となった荒井は「今日は今までで一番の姿を見せられたんじゃないかと思います」と汗まみれの笑顔で言い切った。

　▽スペシャルシングルマッチ１５分１本勝負

　〇宮本もか（４分５８秒　羅生門）長野じゅりあ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇愛野ユキ、アジャコング、らく、原宿ぽむ（１２分２８秒　ヴィーナスＤＤＴ→エビ固め）ハイパーミサヲ、角田奈穂、猫はるな、鳥喰かや●

　▽スペシャルシングルマッチ１５分１本勝負

　〇水波綾（１１分５３秒　ホットリミット→片エビ固め）渡辺未詩●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇志田光、乃蒼ヒカリ（１３分３２秒　荒鷲ドライバー→体固め）上福ゆき、桐生真弥●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇鈴芽、駿河メイ（１４分２１秒　リングアベル→体固め）里歩、遠藤有栖●

　▽インターナショナル・プリンセス選手権試合３０分１本勝負

　〇アレックス・ウィンザー（１３分２２秒　ＧＴＦ→エビ固め）伊藤麻希●

　※ウィンザーが新王者に、伊藤は５度目の防衛に失敗

　▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負

　〇山下実優（１３分３９秒　首固め）サンダー・ロサ●

　▽プリンセスタッグ選手権試合３０分１本勝負

　〇赤井沙希、荒井優希（２４分２８秒　ダブル新人賞→体固め）坂崎ユカ、瑞希●

　※「令和のＡＡ砲」赤井組が新王者、坂崎組は６度目の防衛に失敗

　▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合３０分１本勝負

　〇中島翔子（１９分２３秒　ダイビング・セントーン→片エビ固め）辰巳リカ●

　※中島が４度目の防衛

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