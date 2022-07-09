ＳＫＥ４８・荒井優希、赤井沙希とタッグでプリンセスタッグ王座初戴冠…東京女子・大田区大会全成績

◆東京女子プロレス「ＳＵＭＭＥＲ ＳＵＮ ＰＲＩＮＣＥＳＳ ’２２」大会（９日、東京・大田区総合体育館、観衆１１３０人）
セミファイナルで、ＳＫＥ４８・荒井優希が赤井沙希と組んで、マジカルシュガーラビッツの坂崎ユカ、瑞希組が保持するプリンセスタッグ王座に初挑戦。難攻不落のマジラビの２人を下し、プリンセスタッグ王座初戴冠を果たした。
プロレスデビュー後、初のベルト奪取となった荒井は「今日は今までで一番の姿を見せられたんじゃないかと思います」と汗まみれの笑顔で言い切った。
▽スペシャルシングルマッチ１５分１本勝負
〇宮本もか（４分５８秒 羅生門）長野じゅりあ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇愛野ユキ、アジャコング、らく、原宿ぽむ（１２分２８秒 ヴィーナスＤＤＴ→エビ固め）ハイパーミサヲ、角田奈穂、猫はるな、鳥喰かや●
▽スペシャルシングルマッチ１５分１本勝負
〇水波綾（１１分５３秒 ホットリミット→片エビ固め）渡辺未詩●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇志田光、乃蒼ヒカリ（１３分３２秒 荒鷲ドライバー→体固め）上福ゆき、桐生真弥●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇鈴芽、駿河メイ（１４分２１秒 リングアベル→体固め）里歩、遠藤有栖●
▽インターナショナル・プリンセス選手権試合３０分１本勝負
〇アレックス・ウィンザー（１３分２２秒 ＧＴＦ→エビ固め）伊藤麻希●
※ウィンザーが新王者に、伊藤は５度目の防衛に失敗
▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負
〇山下実優（１３分３９秒 首固め）サンダー・ロサ●
▽プリンセスタッグ選手権試合３０分１本勝負
〇赤井沙希、荒井優希（２４分２８秒 ダブル新人賞→体固め）坂崎ユカ、瑞希●
※「令和のＡＡ砲」赤井組が新王者、坂崎組は６度目の防衛に失敗
▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合３０分１本勝負
〇中島翔子（１９分２３秒 ダイビング・セントーン→片エビ固め）辰巳リカ●
※中島が４度目の防衛