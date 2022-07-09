【土曜の注目新馬９日函館５Ｒ】ラクサパーナ、早め函館入り勝負仕上げ、スピード抜群

★ラクサパーナ（牝、父ダイワメジャー、母ポロンナルワ、美浦・矢野英一厩舎）
祖母シンハリーズ（父シングスピール）はＧ１・米デルマーオークス勝ち馬で、オークス馬シンハライト（ディープインパクト）ほか、リラヴァティ、アダムスピーク、ライティア（現役）など活躍馬多数輩出の名牝。
６月１６日に函館入りし、ウッドチップ、芝コースで時計６本。パートナーに常に先着の抜群のスピードをアピールした。追い切りに騎乗した横山武史騎手も好感触を伝えており、初陣Ｖの期待。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
ナックブレイブ ◇２日福島５Ｒ芝１２００（山元ＴＣ）
バグラダス ◇２日福島６Ｒダ１１５０（阿見ＴＣ）
サツマノオンナ ◇２日小倉５Ｒ芝１２００（伊東牧場）
マルモリキング ◇２日小倉６Ｒダ１０００（山岡ＴＣ）
ブトンドール ◇２日函館５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム）
ニシノシークレット◇２日函館６Ｒダ１０００（西山牧場阿見分場）
フロムナウオン ◇３日福島５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム天栄）
チカポコ ◇３日福島６Ｒ芝１２００（追分Ｆリリーバレー）
アリスヴェリテ ◇３日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
ロンドンプラン ◇３日小倉６Ｒ芝１２００（下河辺牧場）
シーウィザード ◇３日函館５Ｒ芝１８００（ノルマンディ小野町）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ