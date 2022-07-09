注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 参院選 大相撲 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【土曜の注目新馬９日函館５Ｒ】ラクサパーナ、早め函館入り勝負仕上げ、スピード抜群

スポーツ報知
　

★ラクサパーナ（牝、父ダイワメジャー、母ポロンナルワ、美浦・矢野英一厩舎）

　祖母シンハリーズ（父シングスピール）はＧ１・米デルマーオークス勝ち馬で、オークス馬シンハライト（ディープインパクト）ほか、リラヴァティ、アダムスピーク、ライティア（現役）など活躍馬多数輩出の名牝。

　６月１６日に函館入りし、ウッドチップ、芝コースで時計６本。パートナーに常に先着の抜群のスピードをアピールした。追い切りに騎乗した横山武史騎手も好感触を伝えており、初陣Ｖの期待。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ナックブレイブ　　◇２日福島５Ｒ芝１２００（山元ＴＣ）

バグラダス　　　　◇２日福島６Ｒダ１１５０（阿見ＴＣ）

サツマノオンナ　　◇２日小倉５Ｒ芝１２００（伊東牧場）

マルモリキング　　◇２日小倉６Ｒダ１０００（山岡ＴＣ）

ブトンドール　　　◇２日函館５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム）

ニシノシークレット◇２日函館６Ｒダ１０００（西山牧場阿見分場）

フロムナウオン　　◇３日福島５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム天栄）

チカポコ　　　　　◇３日福島６Ｒ芝１２００（追分Ｆリリーバレー）

アリスヴェリテ　　◇３日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

ロンドンプラン　　◇３日小倉６Ｒ芝１２００（下河辺牧場）

シーウィザード　　◇３日函館５Ｒ芝１８００（ノルマンディ小野町）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×