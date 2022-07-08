【プロキオンＳ】芝、ダートの二刀流重賞Ｖ狙うラーゴムは大外８枠１６番

◆第２７回プロキオンＳ・Ｇ３（７月１０日、小倉・ダート１７００メートル）枠順決定＝７月８日

出走馬１６頭の枠順が決まった。

芝、ダートの「二刀流」重賞Ｖを狙うラーゴム（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父オルフェーヴル）は大外枠の８枠１６番からの発走。昨年の３着馬メイショウウズマサ（牡６歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は３枠５番、昨年の宝塚記念２着以来で約１年ぶりの実戦となるユニコーンライオン（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ノーネイネバー）は７枠１３番に入った。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）エアアルマス 牡７ ５７ 松山 弘平

（２）サンライズノヴァ 牡８ ５８ 松若 風馬

（３）ロードレガリス 牡７ ５６ 富田 暁

（４）エブリワンブラック 牡５ ５６ 岩田 望来

（５）メイショウウズマサ 牡６ ５６ 北村 友一学

（６）アンセッドヴァウ セン５ ５６ 団野 大成

（７）アルドーレ 牡７ ５６ 和田 竜二

（８）エクレアスパークル 牡８ ５６ 荻野 極

（９）サクラアリュール 牡７ ５６ 藤岡 康太

（１０）ヒストリーメイカー 牡８ ５６ 小沢 大仁

（１１）トップウイナー 牡６ ５５ 城戸 義政

（１２）ゲンパチルシファー 牡６ ５６ 川田 将雅

（１３）ユニコーンライオン 牡６ ５６ 川須 栄彦

（１４）ヴェルテックス 牡５ ５８ 西村 淳也

（１５）サンライズウルス 牡４ ５６ 横山 典弘

（１６）ラーゴム 牡４ ５６ 鮫島 克駿