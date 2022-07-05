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【巨人】戸郷翔征６回１失点８勝目 大勢９回締めて両リーグ単独トップ２４セーブ…ハイライト動画
2022年7月5日 22時16分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（５日・東京ドーム）
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