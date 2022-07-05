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【西武】栗山巧、特例２０２２措置で登録抹消　陽性者と接触ありも無症状

スポーツ報知
栗山巧

　西武の栗山巧外野手（３８）が５日、感染拡大防止特例２０２２措置により出場選手登録抹消となった。

　新型コロナウイルス陽性者と接触があったため。栗山自身は無症状だという。

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