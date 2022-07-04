石川祐希、西田有志ら１４人が選出　６日から大阪で４試合　男子バレー・ネーションズリーグ

日本バレーボール協会は４日、ネーションズリーグの男子１次リーグ第３週目に出場する選手１４人を発表。オポジットの西田有志（ジェイテクト）、主将でアウトサイドヒッター（ＯＨ）の石川祐希（ミラノ）、ＯＨ・高橋藍（日体大）らが選出された。
日本は現在、６勝２敗の４位。第３週目は、丸善インテックアリーナ大阪で４試合に臨み、６日にオーストラリア、８日にカナダ、９日にドイツ、１０日にブラジルと戦う。
◆男子日本代表
【アウトサイドヒッター】
大塚達宣（早大）
高梨健太（ウルフドッグス名古屋）
高橋藍（日体大）
石川祐希（ミラノ）
【オポジット】
西田有志（ジェイテクト）
宮浦健人（ジェイテクト）
【ミドルブロッカー】
小野寺太志（ＪＴ）
山内晶大（パナソニック）
高橋健太郎（東レ）
村山豪（ジェイテクト）
【セッター】
関田誠大（ジェイテクト）
大宅真樹（サントリー）
【リベロ】
小川智大（ウルフドッグス名古屋）
山本智大（堺）
◆大会方式 １次リーグ（Ｌ）は、１６チームが３週間で１２試合を戦い、順位を決める。上位８チームが、７月２０～２４日（イタリア・ボローニャ）に行われる決勝大会に進出する。今大会は、世界ランクが選考基準に加わった２４年パリ五輪へ、ランクを上げるための重要な大会となる。