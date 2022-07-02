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【セパ公示】（２日）ロッテが佐々木朗希を、楽天が田中将大や和田恋らを抹消

スポーツ報知
血マメ降板から一夜明け、軽く体を動かした佐々木朗希（カメラ・今西　淳）

　◆パ・リーグ

【出場選手登録】

　▽楽天　森原康平投手、福山博之投手、内田靖人内野手

【同抹消】

　▽ロッテ　佐々木朗希投手

　▽楽天　田中将大投手、安楽智大投手、宋家豪投手、和田恋外野手

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