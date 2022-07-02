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【セパ公示】（２日）ロッテが佐々木朗希を、楽天が田中将大や和田恋らを抹消
2022年7月2日 13時7分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽楽天 森原康平投手、福山博之投手、内田靖人内野手
【同抹消】
▽ロッテ 佐々木朗希投手
▽楽天 田中将大投手、安楽智大投手、宋家豪投手、和田恋外野手
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