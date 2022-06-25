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ＧＨＣタッグ王者・エルガン＆北宮、鈴木秀樹＆サッチャーと初防衛戦…ノア７・１６日本武道館全対戦カード

スポーツ報知
マサ北宮（左）とマイケル・エルガン

　プロレスリング・ノアは２４日、７・１６日本武道館大会でＧＨＣタッグ王者のマイケル・エルガン、マサ北宮が鈴木秀樹、ティモシー・サッチャーと初防衛戦を行うことを発表した。

　また、武道館大会の試合順も発表。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・小島聡に拳王が挑むＧＨＣ選手権。武藤敬司の来春の引退ロードへの第一弾となる清宮海斗戦は第７試合となった。

　同大会はＡＢＥＭＡで７月１６日午後４時から生配信される。

　７・１６日本武道館対戦カードは以下の通り。

　▼メインイベント　ＧＨＣヘビー級選手権

王者・小島聡　ＶＳ　挑戦者・拳王

　▼セミファイナル　ＧＨＣジュニアヘビー級選手権

王者・ＨＡＹＡＴＡ　ＶＳ　挑戦者・吉岡世起

　▼第８試合　ＧＨＣタッグ選手権

王者組・マイケル・エルガン、マサ北宮　ＶＳ　挑戦者組・鈴木秀樹、ティモシー・サッチャー

　▼第７試合武藤敬司引退カウントダウン

武藤敬司　ＶＳ　清宮海斗

　▼第６試合　ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権

王者組・小川良成、クリス・リッジウェイ　ＶＳ　挑戦者組・Ｅｉｔａ、鈴木鼓太郎

　

　▼第５試合６人タッグマッチ

潮崎豪、杉浦貴、藤田和之　ＶＳ　船木誠勝、中嶋勝彦、征矢学

　▼第４試合　ハードコアタッグマッチ

ロブ・ヴァン・ダム、田中将斗　ＶＳ　ＮＯＳＡＷＡ論外、スペル・クレイジー

　▼第３試合　シングルマッチ

ニンジャ・マック　ＶＳ　ダンテ・レオン

　▼第２試合　１０人タッグマッチ

望月成晃、谷口周平、稲村愛輝、稲葉大樹、岡田欣也　ＶＳ　イホ・デ・ドクトルワグナーＪｒ．、レネ・デュプリ、サイモン・ゴッチ、スタリオン・ロジャース、アンソニー・グリーン

　▼第１試合　８人タッグマッチ

原田大輔、小峠篤司、ＹＯ―ＨＥＹ、エクストリーム・タイガー　ＶＳ　近藤修司、タダスケ、大原はじめ、Ｈｉ６９

　

　

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