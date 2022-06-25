ＧＨＣタッグ王者・エルガン＆北宮、鈴木秀樹＆サッチャーと初防衛戦…ノア７・１６日本武道館全対戦カード

プロレスリング・ノアは２４日、７・１６日本武道館大会でＧＨＣタッグ王者のマイケル・エルガン、マサ北宮が鈴木秀樹、ティモシー・サッチャーと初防衛戦を行うことを発表した。
また、武道館大会の試合順も発表。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・小島聡に拳王が挑むＧＨＣ選手権。武藤敬司の来春の引退ロードへの第一弾となる清宮海斗戦は第７試合となった。
同大会はＡＢＥＭＡで７月１６日午後４時から生配信される。
７・１６日本武道館対戦カードは以下の通り。
▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権
王者・小島聡 ＶＳ 挑戦者・拳王
▼セミファイナル ＧＨＣジュニアヘビー級選手権
王者・ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 挑戦者・吉岡世起
▼第８試合 ＧＨＣタッグ選手権
王者組・マイケル・エルガン、マサ北宮 ＶＳ 挑戦者組・鈴木秀樹、ティモシー・サッチャー
▼第７試合武藤敬司引退カウントダウン
武藤敬司 ＶＳ 清宮海斗
▼第６試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権
王者組・小川良成、クリス・リッジウェイ ＶＳ 挑戦者組・Ｅｉｔａ、鈴木鼓太郎
▼第５試合６人タッグマッチ
潮崎豪、杉浦貴、藤田和之 ＶＳ 船木誠勝、中嶋勝彦、征矢学
▼第４試合 ハードコアタッグマッチ
ロブ・ヴァン・ダム、田中将斗 ＶＳ ＮＯＳＡＷＡ論外、スペル・クレイジー
▼第３試合 シングルマッチ
ニンジャ・マック ＶＳ ダンテ・レオン
▼第２試合 １０人タッグマッチ
望月成晃、谷口周平、稲村愛輝、稲葉大樹、岡田欣也 ＶＳ イホ・デ・ドクトルワグナーＪｒ．、レネ・デュプリ、サイモン・ゴッチ、スタリオン・ロジャース、アンソニー・グリーン
▼第１試合 ８人タッグマッチ
原田大輔、小峠篤司、ＹＯ―ＨＥＹ、エクストリーム・タイガー ＶＳ 近藤修司、タダスケ、大原はじめ、Ｈｉ６９