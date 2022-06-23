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立憲民主党・松尾明弘氏の応援には菅直人元首相＆枝野幸男元官房長官が登場　参院選東京選挙区

スポーツ報知
演説する枝野幸男氏（中）と菅直人元首相（左）と手を振る松尾明弘氏

◆参議院議員通常選挙（７月１０日投開票）

　第２６回参院選が２２日、公示され、７月１０日の投開票に向け１８日間の選挙戦が始まった。全国最多の３４人が立候補した東京選挙区（改選６）では、与野党ともビッグネームが続々応援に駆け付け、初日からヒートアップした選挙戦となった。

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　自民が首相経験者を投入すれば、立憲民主党も元首相が駆け付けた。

　立民が擁立した２人目の候補者である松尾明弘氏（４７）はＪＲ吉祥寺駅前で、菅直人元首相、枝野幸男元官房長官の応援を受けた。「（岸田政権が）無策だから、みな大変な思いをしている」。枝野氏は細田博之衆院議長のセクハラ問題に触れ、「中身は言いたくない。情けなさ過ぎて。権力はやりたい放題だ」と絶叫。菅氏は敵対する日本維新の会について触れ、「維新は核共有まで言っている。１議席も与えないで」と訴えた。

　一方、過去３回の選挙で９０万、１７０万、１１０万票と圧倒的な存在感を誇る立民の蓮舫氏（５４）は表参道の交差点で第一声。「岸田政権は防衛予算には敏感なのに（日用品などの）値上げには鈍感だ」とこの日も舌鋒（ぜっぽう）鋭く批判すると、「行財政改革を進め、税金がきちんと正しく使われるように取り組む」と訴えた。

◆東京選挙区（改選６）

　＝届け出順、年齢は投票日現在、敬称略＝

セッタケンジ　５１Ｎ新

菅原　深雪　６０諸新

山本　太郎　４７れ元

中村　之菊　４２諸新

安藤　　裕　５７諸新

海老沢由紀　４８維新

荒木　千陽　４０フ新

服部　良一　７２社元

長谷川洋平　４５Ｎ新

山添　　拓　３７共現〈１〉

猪野　恵司　３８Ｎ新

竹谷とし子　５２公現〈２〉

田中　　健　５６Ｎ新

沓沢　亮治　５４諸新

桑島　康文　６０諸新

小畑　治彦　３６諸新

後藤　輝樹　３９諸新

朝日健太郎　４６自現〈１〉

込山　　洋　４８諸新

及川　幸久　６２諸新

青山　雅幸　６０諸元

生稲　晃子　５４自新

松尾　明弘　４７立元

蓮　　　舫　５４立現〈３〉

斎木　陽平　３０諸新

河野　憲二　７４諸新

乙武　洋匡　４６無新

中川　智晴　６４無新

田村　真菜　３４諸新

内藤　久遠　６５諸新

松田　美樹　３５Ｎ新

河西　泉緒　４１諸新

油井　史正　７８無新

中村　高志　６２無新

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