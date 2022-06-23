立憲民主党・松尾明弘氏の応援には菅直人元首相＆枝野幸男元官房長官が登場　参院選東京選挙区

◆参議院議員通常選挙（７月１０日投開票）

第２６回参院選が２２日、公示され、７月１０日の投開票に向け１８日間の選挙戦が始まった。全国最多の３４人が立候補した東京選挙区（改選６）では、与野党ともビッグネームが続々応援に駆け付け、初日からヒートアップした選挙戦となった。

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自民が首相経験者を投入すれば、立憲民主党も元首相が駆け付けた。

立民が擁立した２人目の候補者である松尾明弘氏（４７）はＪＲ吉祥寺駅前で、菅直人元首相、枝野幸男元官房長官の応援を受けた。「（岸田政権が）無策だから、みな大変な思いをしている」。枝野氏は細田博之衆院議長のセクハラ問題に触れ、「中身は言いたくない。情けなさ過ぎて。権力はやりたい放題だ」と絶叫。菅氏は敵対する日本維新の会について触れ、「維新は核共有まで言っている。１議席も与えないで」と訴えた。

一方、過去３回の選挙で９０万、１７０万、１１０万票と圧倒的な存在感を誇る立民の蓮舫氏（５４）は表参道の交差点で第一声。「岸田政権は防衛予算には敏感なのに（日用品などの）値上げには鈍感だ」とこの日も舌鋒（ぜっぽう）鋭く批判すると、「行財政改革を進め、税金がきちんと正しく使われるように取り組む」と訴えた。

◆東京選挙区（改選６）

＝届け出順、年齢は投票日現在、敬称略＝

セッタケンジ ５１Ｎ新

菅原 深雪 ６０諸新

山本 太郎 ４７れ元

中村 之菊 ４２諸新

安藤 裕 ５７諸新

海老沢由紀 ４８維新

荒木 千陽 ４０フ新

服部 良一 ７２社元

長谷川洋平 ４５Ｎ新

山添 拓 ３７共現〈１〉

猪野 恵司 ３８Ｎ新

竹谷とし子 ５２公現〈２〉

田中 健 ５６Ｎ新

沓沢 亮治 ５４諸新

桑島 康文 ６０諸新

小畑 治彦 ３６諸新

後藤 輝樹 ３９諸新

朝日健太郎 ４６自現〈１〉

込山 洋 ４８諸新

及川 幸久 ６２諸新

青山 雅幸 ６０諸元

生稲 晃子 ５４自新

松尾 明弘 ４７立元

蓮 舫 ５４立現〈３〉

斎木 陽平 ３０諸新

河野 憲二 ７４諸新

乙武 洋匡 ４６無新

中川 智晴 ６４無新

田村 真菜 ３４諸新

内藤 久遠 ６５諸新

松田 美樹 ３５Ｎ新

河西 泉緒 ４１諸新

油井 史正 ７８無新

中村 高志 ６２無新