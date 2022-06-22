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【巨人】ウォーカーの２試合連続アーチで巨人勝利 岡本和真・吉川尚輝にも本塁打…ハイライト動画
2022年6月22日 23時13分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―４ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）
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