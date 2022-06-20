【巨人】「ＡＣＴＯＲＳ☆ＬＥＡＧＵＥ　ｉｎ　Ｂａｓｅｂａｌｌ　２０２２」とコラボ　出演メンバーのプレーヤーズフェイスタオルを受注販売

巨人は、野球好きな人気俳優が対決するドリームマッチ「ＡＣＴＯＲＳ☆ＬＥＡＧＵＥ ｉｎＢａｓｅｂａｌｌ ２０２２」（８月２２日・東京ドーム、主催：読売新聞社・ＡＣＴＯＲＳ☆ＬＥＡＧＵＥ ２０２２実行委員会）とコラボレーションし、チームキャプテンを務める黒羽麻璃央さん、和田琢磨さんら出演者の名前が入った定番応援グッズ「プレーヤーズフェイスタオル」の受注販売を、２１日正午から「ジャイアンツオンラインストア」で開始すると２０日、発表した。

「ＡＣＴＯＲＳ☆ＬＥＡＧＵＥ」は今年で２回目の開催。昨年も好評だったプレーヤーズフェイスタオルはバージョンアップし、ラメ入りになっている。

【商品概要】※金額は１０％消費税込み

・ＡＣＴＯＲＳ☆ＬＥＡＧＵＥ×ＧＩＡＮＴＳ プレーヤーズフェイスタオル 各２，３００円

■ＢＬＡＣＫ ＷＩＮＧＳ

キャプテン：黒羽麻璃央

阿部顕嵐、有澤樟太郎、井阪郁巳、丘山晴己、小西詠斗、近藤頌利、笹森裕貴、章平、立石俊樹、永田聖一朗、西川俊介、橋本祥平、平野宏周、廣野凌大、松田凌、八木将康

■ＤＩＡＭＯＮＤ ＢＥＡＲＳ

キャプテン：和田琢磨

石橋弘毅、岩瀬恒輝、上田堪大、上田悠介、大見拓土、北川尚弥、北園涼、小南光司、椎名鯛造、高野洸、富田翔、鳥越裕貴、松井勇歩、松島勇之介、結城伽寿也、横山真史

■ゲスト解説

三浦宏規、おばたのお兄さん

【第１次受注期間】

６月２１日（火）正午～３０日（木）午後１１時５９分まで

※第１次受付分のお届けは８月中旬予定。

※第２次受注期間は８月２３日（火）～３１日（水）を予定している。