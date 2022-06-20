【大学野球】 早大・蛭間拓哉、日体大・矢沢宏太ら大学日本代表２４人が決定…大学日本代表選考合宿最終日

「第３０回ハーレムベースボールウィーク」（７月８日開幕、オランダ）に出場する大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川県平塚市内で行われ、紅白戦終了後に早大・蛭間拓哉外野手（４年・浦和学院）、日体大・矢沢宏太投手（４年＝藤嶺藤沢）、立大・山田健太内野手（４年＝大阪桐蔭）ら大学日本代表のメンバー２４人が以下の通り発表された。
「投手」
立大・荘司康誠（４年＝新潟明訓）
慶大・橋本達弥（４年＝長田）
法大・篠木健太郎（２年＝木更津総合）
専大・菊池吏玖（４年＝札幌大谷）
亜大・青山美夏人（４年＝横浜隼人）
九産大・渡辺翔太（４年＝北九州）
大商大・上田大河（３年＝大商大高）
白鴎大・曽谷龍平（４年＝明桜）
日体大・矢沢宏太（４年＝藤嶺藤沢）
「捕手」
上武大・進藤勇也（３年＝筑陽学園）
亜大・草部真秀（４年＝常総学院）
名城大・野口泰司（４年＝栄徳）
「内野手」
法大・齊藤大輝（４年＝横浜）
明大・上田希由翔（３年＝愛知産大三河）
慶大・広瀬隆太（３年＝慶応）
立大・山田健太（４年＝大阪桐蔭）
駒大・林琢真（４年＝東邦）
仙台大・辻本倫太郎（３年＝北海）
明大・宗山塁（２年＝広陵）
天理大・友杉篤輝（４年＝立正大湘南）
「外野手」
東北福祉大・杉沢龍（４年＝東北）
早大・蛭間拓哉（４年＝浦和学院）
慶大・萩尾匡也（４年＝文徳）
中大・森下翔太（４年＝東海大相模）
※主将は立大・山田