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【大学野球】 早大・蛭間拓哉、日体大・矢沢宏太ら大学日本代表２４人が決定…大学日本代表選考合宿最終日

スポーツ報知
紅白戦中の打席で気合を入れる早大・蛭間

　「第３０回ハーレムベースボールウィーク」（７月８日開幕、オランダ）に出場する大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川県平塚市内で行われ、紅白戦終了後に早大・蛭間拓哉外野手（４年・浦和学院）、日体大・矢沢宏太投手（４年＝藤嶺藤沢）、立大・山田健太内野手（４年＝大阪桐蔭）ら大学日本代表のメンバー２４人が以下の通り発表された。

「投手」

立大・荘司康誠（４年＝新潟明訓）

慶大・橋本達弥（４年＝長田）

法大・篠木健太郎（２年＝木更津総合）

専大・菊池吏玖（４年＝札幌大谷）

亜大・青山美夏人（４年＝横浜隼人）

九産大・渡辺翔太（４年＝北九州）

大商大・上田大河（３年＝大商大高）

白鴎大・曽谷龍平（４年＝明桜）

日体大・矢沢宏太（４年＝藤嶺藤沢）

「捕手」

上武大・進藤勇也（３年＝筑陽学園）

亜大・草部真秀（４年＝常総学院）

名城大・野口泰司（４年＝栄徳）

「内野手」

法大・齊藤大輝（４年＝横浜）

明大・上田希由翔（３年＝愛知産大三河）

慶大・広瀬隆太（３年＝慶応）

立大・山田健太（４年＝大阪桐蔭）

駒大・林琢真（４年＝東邦）

仙台大・辻本倫太郎（３年＝北海）

明大・宗山塁（２年＝広陵）

天理大・友杉篤輝（４年＝立正大湘南）

「外野手」

東北福祉大・杉沢龍（４年＝東北）

早大・蛭間拓哉（４年＝浦和学院）

慶大・萩尾匡也（４年＝文徳）

中大・森下翔太（４年＝東海大相模）

　※主将は立大・山田

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