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【土曜の注目新馬１８日阪神５Ｒ】ファントムシーフ、新馬Ｖプロトポロスと互角の走り…瞬発力生かし初戦から期待

スポーツ報知
ファントムシーフ

★ファントムシーフ（牡、父ハービンジャー、母ルパン２、栗東・西村真幸厩舎）

　１つ上の姉ルピナスリード（父ダイワメジャー）は２勝馬でエルフィンＳ４着。５戦中３戦で上がりＮＯ１の末脚を武器とする。

　４月２２日に外厩・山岡ＴＣから栗東トレセンに移動して、ウッドチップ、坂路で追い切り１０本を消化。１２日の中京芝１２００メートルを勝ち上がり、福永騎手が「次は重賞でも」と評価したプロトポロスと互角に動いた。陣営も瞬発力の良さに目を細める好素材。和田竜二騎手の手綱で初陣Ｖに挑む。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ロッソランパンテ　　◇１１日東京５Ｒ芝１４００（西山牧場阿見分場）

マラキナイア　　　　◇１１日中京５Ｒ芝１６００（山元トレセン）

ニーナブランド　　　◇１１日函館５Ｒ芝１０００（阿見トレセン）

オンザブロッサム　　◇１２日東京５Ｒ芝１８００（山元トレセン）

プロトポロス　　　　◇１２日中京５Ｒ芝１２００（ノーザンファームしがらき）

クリダーム　　　　　◇１２日函館５Ｒ芝１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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