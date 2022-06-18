【土曜の注目新馬１８日阪神５Ｒ】ファントムシーフ、新馬Ｖプロトポロスと互角の走り…瞬発力生かし初戦から期待

★ファントムシーフ（牡、父ハービンジャー、母ルパン２、栗東・西村真幸厩舎）

１つ上の姉ルピナスリード（父ダイワメジャー）は２勝馬でエルフィンＳ４着。５戦中３戦で上がりＮＯ１の末脚を武器とする。

４月２２日に外厩・山岡ＴＣから栗東トレセンに移動して、ウッドチップ、坂路で追い切り１０本を消化。１２日の中京芝１２００メートルを勝ち上がり、福永騎手が「次は重賞でも」と評価したプロトポロスと互角に動いた。陣営も瞬発力の良さに目を細める好素材。和田竜二騎手の手綱で初陣Ｖに挑む。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ロッソランパンテ ◇１１日東京５Ｒ芝１４００（西山牧場阿見分場）

マラキナイア ◇１１日中京５Ｒ芝１６００（山元トレセン）

ニーナブランド ◇１１日函館５Ｒ芝１０００（阿見トレセン）

オンザブロッサム ◇１２日東京５Ｒ芝１８００（山元トレセン）

プロトポロス ◇１２日中京５Ｒ芝１２００（ノーザンファームしがらき）

クリダーム ◇１２日函館５Ｒ芝１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ