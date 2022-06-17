【ユニコーンＳ】４連勝を狙うハセドンは最内枠の１枠１番　枠順決定

６月１９日に行われる第２７回ユニコーンＳ・Ｇ３（東京・ダート１６００メートル）の出走馬１５頭の枠順が決まった。
ダートに路線変更し、無傷の３連勝と快進撃を続けるハセドン（牡３歳、栗東・安田翔伍厩舎、父モーリス）は１枠１番に決まった。ダート王への登竜門となるレースで、どんな走りを見せるか注目だ。
ジュタロウ（牡３歳、栗東・河内洋厩舎、父アロゲート）は４枠６番に入った。東京のダート１６００メートル戦の前走を、４馬身差で圧勝し時計も優秀。再度の同舞台で連勝を狙う。
ダート初出走のインダストリア（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リオンディーズ）は６枠１０番からのスタートに。二刀流達成なるか―。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
◆第２７回ユニコーンＳ・Ｇ３（６月１９日、東京競馬場・ダート１６００メートル）
（１）ハセドン 牡３ ５６ 横山典弘
（２）セキフウ 牡３ ５６ ミルコ・デムーロ
（３）コンバスチョン 牡３ ５６ 田辺裕信
（４）テーオーステルス 牡３ ５６ 団野大成
（５）ペイシャエス 牡３ ５６ 菅原明良
（６）ジュタロウ 牡３ ５６ 武豊
（７）リメイク 牡３ ５６ 福永祐一
（８）ロードジャスティス 牡３ ５６ 石川裕紀人
（９）スマートラプター 牡３ ５６ 石橋脩
（１０）インダストリア 牡３ ５６ ダミアン・レーン
（１１）ヴァルツァーシャル 牡３ ５６ 三浦皇成
（１２）バトルクライ 牡３ ５６ 戸崎圭太
（１３）ティーガーデン 牡３ ５６ クリストフ・ルメール
（１４）ビヨンドザファザー 牡３ ５６ 内田博幸
（１５）タイセイディバイン 牡３ ５６ 松若風馬