【マーメイドＳ】重賞２勝目を狙うルビーカサブランカは５枠９番、エリザベス女王杯３着のクラヴェルは６枠１１番 枠順決定

◆第２７回マーメイドＳ・Ｇ３（６月１９日、阪神・芝２０００メートル）

第２７回マーメイドステークスの枠順が１８日、決定した。愛知杯に続く重賞２勝目を目指すルビーカサブランカ（牝５歳、栗東・須貝尚介、父キングカメハメハ）は５枠９番。昨年のエリザベス女王杯３着のクラヴェル（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は６枠１１番、同４着のソフトフルート（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は２枠３番から重賞初制覇を狙う。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）スルーセブンシーズ 牝４ ５２ 秋山真一郎

（２）ゴルトベルク 牝５ ５３ 荻野 極

（３）ソフトフルート 牝５ ５４ 川田 将雅

（４）ステイブルアスク 牝４ ５１ 藤岡 康太

（５）トウシンモンブラン 牝４ ５１ 高倉 稜

（６）ヴェルトハイム 牝４ ５１ 西村 淳也

（７）ウインマイティー 牝５ ５４ 和田 竜二

（８）キムケンドリーム 牝５ ５２ 小沢 大仁

（９）ルビーカサブランカ 牝５ ５５ 岩田 望来

（１０）アイコンテーラー 牝４ ５３ 亀田 温心

（１１）クラヴェル 牝５ ５５ 北村 友一

（１２）マリアエレーナ 牝４ ５５ 坂井 瑠星

（１３）ハギノリュクス 牝５ ５２ 酒井学

（１４）ラヴユーライヴ 牝５ ５３ 川須 栄彦

（１５）ホウオウエミーズ 牝５ ５３ 松山 弘平

（１６）リアアメリア 牝５ ５５・５ 幸 英明