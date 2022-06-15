各球団の今季１軍出場なし選手 最少はオリックス、日本ハム、中日の１１人

プロ野球は交流戦が終了して各球団６０試合前後を消化した。

ここまで球団の支配下選手の中で１試合でも１軍出場を経験した選手の割合が最も高いのは日本ハム、オリックス、中日の８４％。この３球団は今季１軍出場なしの選手がいずれも１１人で最少となっている。

高卒ルーキーは１年目のこの時期は、実戦出場よりも体力作りに重点を置くことも多い。故障でリハビリ中、チーム状況など、１軍出場がない選手はそれぞれ異なる事情がある。

以下◆球団（支配下登録選手の数、今季１軍出場した選手の数、その割合）、１軍出場なしの選手

◆ヤクルト（６８人中４４人＝６５％）山下、寺島、山野、星、杉山、市川、柴田、近藤、長谷川、鈴木、竹山、嘉手苅、宮台、並木、キブレハン、元山、内川、中山、西田、嶋、小森、武岡、松本友、吉田成

◆巨人（６７人中５２人＝７８％）山田、太田、中川、戸根、石田、高木、山本、花田、代木、梶谷、石川、秋広、菊田、萩原、喜多

◆広島（６６人中４５人＝６８％）大道、岡田、中田、一岡、高橋昂、高橋樹、山口、アドゥワ、田中、藤井、中村祐、フランスア、安部、白浜、三好、林、正隨、中神、田村、高木、羽月

◆阪神（６８人中５０人＝７４％）チェン、森木、鈴木、高橋遥、佐藤、二保、才木、及川、村上、守屋、小林、岡留、井上、栄枝、遠藤、前川、藤田、中川

◆ＤｅＮＡ（６６人中５２人＝７９％）阪口、徳山、小園、松本、桜井、深沢、浅田、高田、中川、オースティン、粟飯原、高城、小深田、東妻

◆中日（６７人中５６人＝８４％）梅津、石森、垣越、加藤、近藤、タバーレス、福元、ブライト、味谷、滝野、星野）

◆楽天（６９人中５０人＝７２％）森原、塩見、内間、釜田、松井友、泰、福山、寺岡、内、吉川、オコエ、吉野、岡島、前田、田中貴、横尾、入江、内田、水上

◆ソフトバンク（６８人中４８人＝７１％）風間、スチュワート、大竹耕、チャトウッド、武田、甲斐野、田中正、高橋、泉、木村、奥村、大竹風、牧原巧、増田、井上、笹川、川原田、水谷、九鬼、小林

◆西武（６４人中５０人＝７８％）今井、浜屋、公文、田村、井上、羽田、松岡、武隈、黒田、渡部、山村、ブランドン、西川、仲三河

◆ロッテ（６８人中４８人＝７１％）種市、唐川、山本大貴、土肥、成田、オスナ、秋山、岩下、中森、森、古谷、土居、田村、吉田、井上、江村、西川、茶谷、西巻、植田

◆オリックス（６７人中５６人＝８４％）山下、椋木、中川颯、前、海田、沢田、横山、漆原、吉田凌、元、中川拓

◆日本ハム（６７人中５６人＝８４％）達、ロドリゲス、ガント、畔柳、松浦、北浦、木村、有薗、阪口、五十幡、宮田