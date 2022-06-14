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【セパ公示】（１４日）オリックスが能見篤史と比嘉幹貴を抹消
2022年6月14日 16時32分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽オリックス 能見篤史投手、比嘉幹貴投手
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