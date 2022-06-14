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【セパ公示】（１４日）オリックスが能見篤史と比嘉幹貴を抹消

スポーツ報知
能見篤史

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　なし

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽オリックス　能見篤史投手、比嘉幹貴投手

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