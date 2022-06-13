【プリンスオブウェールズＳ】シャフリヤールは３番ゲートから海外Ｇ１連勝狙う　５頭立ての少数精鋭の激突に

ＪＲＡ海外馬券発売対象競走の英国Ｇ１、第１２９回プリンスオブウェールズＳ（６月１５日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）の出走馬が６月１３日に確定した。事前の登録から地元のアデイブ、ドバイオナー、アイルランドのブルームの３頭が回避し、５頭での戦いとなった。
日本調教馬として、ロイヤルアスコット開催での初Ｖを狙う昨年の日本ダービー馬、シャフリヤール（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）は３番ゲート（馬番も３）に決定。５連勝中の新星で、英国ブックメーカーでは１番人気に推されている地元のベイブリッジ（牡４歳、マイケル・スタウト厩舎、父ニューベイ）は２番ゲート（馬番は１）と決まった。なお、ＪＲＡ馬券発売はレース当日の６月１５日の朝７時から発走時刻の２分前まで、インターネット投票（即ＰＡＴ会員のみ）によって行われる。
◇第１２９回プリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（英国・アスコット競馬場・芝１９９０メートル、日本時間６月１５日２３時４０分発走＝現地時間１５日１５時４０分、ゲート順 馬番 馬名 性齢 騎手 調教国の順）
（２）（１）ベイブリッジ 牡４歳 ５８ ムーア 英国
（５）（２）ロードノース セン６歳 ５８ デットーリ 英国
（３）（３）シャフリヤール 牡４歳 ５８ Ｃデムーロ 日本
（１）（４）ステートオブレスト 牡４歳 ５８ クロース アイルランド
（４）（５）グランドグローリー 牝６歳 ５６・５バルザローナ フランス