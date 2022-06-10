「ＴＨＥ　ＭＡＴＣＨ」の試合順が決定　１試合目から現王者対決　セミは野杁ＶＳ海人

キック界の“神童”那須川天心（ＴＡＲＧＥＴ／Ｃｙｇａｍｅｓ）と、立ち技格闘技団体「Ｋ―１」の３階級王者・武尊（Ｋ―１ ＧＹＭ ＳＡＧＡＭＩ―ＯＮＯ ＫＲＥＳＴ）が対戦する世紀のビッグマッチ「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ２０２２」（６月１９日・東京ドーム）の試合順が１０日に発表された。
オープニングマッチに那須川の弟・龍心（ＴＥＡＭ ＴＥＰＰＥＮ）が登場。第１試合目からＲＩＳＥバンタム級王者・鈴木真彦（山口道場）と、Ｋ―１スーパー・バンタム級王者・金子晃大（Ｋ－１ジム三軒茶屋シルバーウルフ）と激闘が予想される、現チャンピオン同士の対抗戦が組まれた。
また、会見で乱闘を起こしたＹＡ－ＭＡＮ（ＴＡＲＧＥＴ ＳＨＩＢＵＹＡ）と芦澤竜誠（ＤＲＡＧＯＮ ＦＩＳＨ）は、第９試合。メインへバトンをつなげるセミファイナルは、Ｋ―１ウェルター級王者の野杁正明（Ｋ－１ ＧＹＭ ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ－ＫＲＥＳＴ）と、日本ＳＢスーパーライト級王者・海人（ＴＥＡＭ Ｆ．Ｏ．Ｄ）の一戦に決まった。
【試合順】
▽第１５試合（５８キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
那須川天心―武尊
▽第１４試合（６８．５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
海人―野杁正明
▽第１３試合（６５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
原口健飛―山崎秀晃
▽第１２試合（６７キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
山田洸誓―安保瑠輝也
▽第１１試合（６３キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
白鳥大珠―ゴンナパー・ウィラサクレック
▽第１０試合（６２キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
中村寛―レオナ・ペタス
▽第９試合（６２キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
ＹＡ―ＭＡＮ―芦澤竜誠
▽第８試合（７１キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
“ブラックパンサー”ベイノア―和島大海
▽第７試合（１００キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
山下力也―シナ・カリミアン
▽第６試合（１００キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
内田雄大―マハムード・サッタリ
▽第５試合（６０キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
笠原友希―中島千博
▽第４試合（５３キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
風音―黒田斗真
▽第３試合（５５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
江幡睦―璃明武
▽第２試合（５５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
志朗―玖村将史
▽第１試合（５５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
鈴木真彦―金子晃大
▽オープニングファイト（５３．０キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ
那須川龍心―大久保琉唯