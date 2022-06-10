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「ＴＨＥ　ＭＡＴＣＨ」の試合順が決定　１試合目から現王者対決　セミは野杁ＶＳ海人

スポーツ報知
（左から）伊藤隆氏（RISE代表）、那須川天心、榊󠄀原信行氏（株式会社ドリームファクトリーワールドワイド）、武尊、中村拓己氏（K-１プロデューサー）（ｃ）フジテレビ

　キック界の“神童”那須川天心（ＴＡＲＧＥＴ／Ｃｙｇａｍｅｓ）と、立ち技格闘技団体「Ｋ―１」の３階級王者・武尊（Ｋ―１　ＧＹＭ　ＳＡＧＡＭＩ―ＯＮＯ　ＫＲＥＳＴ）が対戦する世紀のビッグマッチ「ＴＨＥ　ＭＡＴＣＨ２０２２」（６月１９日・東京ドーム）の試合順が１０日に発表された。

　オープニングマッチに那須川の弟・龍心（ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ）が登場。第１試合目からＲＩＳＥバンタム級王者・鈴木真彦（山口道場）と、Ｋ―１スーパー・バンタム級王者・金子晃大（Ｋ－１ジム三軒茶屋シルバーウルフ）と激闘が予想される、現チャンピオン同士の対抗戦が組まれた。

　また、会見で乱闘を起こしたＹＡ－ＭＡＮ（ＴＡＲＧＥＴ　ＳＨＩＢＵＹＡ）と芦澤竜誠（ＤＲＡＧＯＮ　ＦＩＳＨ）は、第９試合。メインへバトンをつなげるセミファイナルは、Ｋ―１ウェルター級王者の野杁正明（Ｋ－１　ＧＹＭ　ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ－ＫＲＥＳＴ）と、日本ＳＢスーパーライト級王者・海人（ＴＥＡＭ　Ｆ．Ｏ．Ｄ）の一戦に決まった。

　【試合順】

　▽第１５試合（５８キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　那須川天心―武尊

　▽第１４試合（６８．５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　海人―野杁正明

　▽第１３試合（６５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　原口健飛―山崎秀晃

　▽第１２試合（６７キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　山田洸誓―安保瑠輝也

　▽第１１試合（６３キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　白鳥大珠―ゴンナパー・ウィラサクレック

　▽第１０試合（６２キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　中村寛―レオナ・ペタス

　▽第９試合（６２キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　ＹＡ―ＭＡＮ―芦澤竜誠

　▽第８試合（７１キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　“ブラックパンサー”ベイノア―和島大海

　▽第７試合（１００キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　山下力也―シナ・カリミアン

　▽第６試合（１００キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　内田雄大―マハムード・サッタリ

　▽第５試合（６０キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　笠原友希―中島千博

　▽第４試合（５３キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　風音―黒田斗真

　▽第３試合（５５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　江幡睦―璃明武

　▽第２試合（５５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　志朗―玖村将史

　▽第１試合（５５キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　鈴木真彦―金子晃大

　▽オープニングファイト（５３．０キロ）３分３Ｒ・延長１Ｒ

　那須川龍心―大久保琉唯

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