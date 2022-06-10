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【エプソムＣ】ダーリントンホールは５枠５番、昨年の覇者ザダルは８枠１２番

スポーツ報知
５番枠に入ったダーリントンホール

◆第３９回エプソムＣ・Ｇ３（６月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）

　第３９回エプソムＣ・Ｇ３（６月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）の出走１２頭の枠順が６月１０日、決まった。ダービー卿ＣＴ３着からの挑戦ダーリントンホール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ニューアプローチ）は、５枠５番に入った。昨年の覇者ザダル（牡６歳、美浦・大竹正博厩舎、父トーセンラー）は８枠１２番、２連勝中のジャスティンカフェ（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は８枠１１番にそれぞれ決まった。枠順は次の通り（馬番、馬名、斤量、騎手の順）。

　（１）シャドウディーヴァ　５６　坂井瑠星

　（２）タイムトゥヘヴン　５６　戸崎圭太

　（３）コルテジア　５６　三浦皇成

　（４）ヤマニンサンバ　５６　川田将雅

　（５）ダーリントンホール　５６　クリストフ・ルメール

　（６）ノースブリッジ　５６　岩田康誠

　（７）トーセングラン　５６　田辺裕信

　（８）ガロアクリーク　５６　石橋脩

　（９）ハッピーアワー　５６　長岡禎仁

　（１０）トーラスジェミニ　５８　原優介

　（１１）ジャスティンカフェ　５６　横山典弘

　（１２）ザダル　５８　ダミアン・レーン

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