星野陸也が通算１１アンダーの単独首位で初のメジャー優勝＆地元Ｖに王手

◆日本男子プロゴルフツアー メジャー初戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第３日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７３８７ヤード、パー７１）

ツアープロナンバー１決定戦は夏の日差しの下、第３ラウンドが終了した。通算５勝で地元・笠間市出身の星野陸也が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６５をマーク。通算１１アンダーの単独首位に浮上し、自身初の地元＆メジャー制覇に王手を掛けた。

プロ２年目で初優勝を目指す２４歳の岩﨑亜久竜（あぐり）が２打差の２位。通算３勝の比嘉一貴が８アンダーの３位で追う。大学生プロの平田憲聖（大阪学院大４年）、Ａ・クウェイル（豪州）、木村太一は７アンダーの４位。坂本雄介は６アンダーの７位。地元・茨城県出身の大槻智春、１８年と１９年の賞金王・今平周吾、アマチュアで唯一出場の中島啓太（日体大４年）、森ビルとスポンサー契約する大会ホストプロの小田孔明は５アンダーの８位で続く。

ツアー２人目の２週連続のホールインワンを達成した尾崎慶輔、大会初の連覇を狙う木下稜介は３アンダーの１９位。今季国内初戦の金谷拓実は２アンダーの２４位。通算１７勝の石川遼は１オーバーの４１位。１９年大会覇者の堀川未来夢は、２オーバーの４５位となっている。