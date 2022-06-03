【阪神】ビッグボスとの注目の一戦！甲子園今季最多の４万２５７４人を動員

◆日本生命セ・パ交流戦 阪神―日本ハム（３日・甲子園）

入場者が発表され、今季最多の４万２５７４人を動員した。交流戦では初の４万人超え。注目カードの今３連戦はチケットが完売している。