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【阪神】ビッグボスとの注目の一戦！甲子園今季最多の４万２５７４人を動員

スポーツ報知
ファンに手を振る新庄剛志監督（カメラ・渡辺　了文）

◆日本生命セ・パ交流戦　阪神―日本ハム（３日・甲子園）

　入場者が発表され、今季最多の４万２５７４人を動員した。交流戦では初の４万人超え。注目カードの今３連戦はチケットが完売している。

　

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