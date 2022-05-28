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【セパ公示】（２８日）中日が鈴木博志を登録、ロッテが佐々木千隼を抹消
2022年5月28日 13時33分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽中日 鈴木博志投手
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ロッテ 佐藤奨真投手
▽日本ハム 杉浦稔大投手
▽西武 平井克典投手
【同抹消】
▽ロッテ 佐々木千隼投手
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