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【セパ公示】（２８日）中日が鈴木博志を登録、ロッテが佐々木千隼を抹消

スポーツ報知
キャッチボールを行う中日・鈴木博志（カメラ・石田　順平）

　　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽中日　鈴木博志投手

　【同抹消】

　なし

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　　▽ロッテ　佐藤奨真投手

　　▽日本ハム　杉浦稔大投手

　　▽西武　平井克典投手

　【同抹消】

　▽ロッテ　佐々木千隼投手

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