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【目黒記念】連覇を狙うウインキートスは８枠１６番　惜敗続くボッケリーニは１枠２番に決定

スポーツ報知

◆第１３６回目黒記念・Ｇ２（５月２９日、東京競馬場・芝２５００メートル）

　第１３６回目黒記念の枠順が２７日、決定した。昨年２馬身差の快勝を収め連覇を狙うウインキートス（牝５歳、美浦・宗像義忠厩舎、父ゴールドシップ）は８枠１６番に決定した。アメリカＪＣＣ３着、日経賞２着とＧ２で惜敗が続くボッケリーニ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キングカメハメハ）は１枠２番、２０年菊花賞２着のアリストテレス（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父エピファネイア）は７枠１５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ゴールドギア　牡７　田辺　裕信　５５

（２）ボッケリーニ　牡６　浜中　俊　５７・５

（３）バジオウ　牡４　戸崎　圭太　５５

（４）ベスビアナイト　セン５　岩田　望来　５４

（５）トラストケンシン　牡７　吉田　豊　５３

（６）ダンディズム　セン６　富田　暁　５４

（７）ランフォザローゼス　セン６　田中　勝春　５４

（８）マイネルウィルトス　牡６　ミルコ・デムーロ　５６

（９）ディアマンミノル　牡５　荻野　極　５５

（１０）プリマヴィスタ　牡５　幸　英明　５３

（１１）モズナガレボシ　牡５　菅原　明良　５５

（１２）ラストドラフト　牡６　三浦　皇成　５６

（１３）マカオンドール　牡４　松山　弘平　５５

（１４）アサマノイタズラ　牡４　嶋田　純次　５６

（１５）アリストテレス　牡５　武　豊　５７・５

（１６）ウインキートス　牝５　松岡　正海　５４

（１７）パラダイスリーフ　牡６　クリストフ・ルメール　５５

（１８）フライライクバード　牡５　福永　祐一　５５

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