【目黒記念】連覇を狙うウインキートスは８枠１６番　惜敗続くボッケリーニは１枠２番に決定

◆第１３６回目黒記念・Ｇ２（５月２９日、東京競馬場・芝２５００メートル）
第１３６回目黒記念の枠順が２７日、決定した。昨年２馬身差の快勝を収め連覇を狙うウインキートス（牝５歳、美浦・宗像義忠厩舎、父ゴールドシップ）は８枠１６番に決定した。アメリカＪＣＣ３着、日経賞２着とＧ２で惜敗が続くボッケリーニ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キングカメハメハ）は１枠２番、２０年菊花賞２着のアリストテレス（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父エピファネイア）は７枠１５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ゴールドギア 牡７ 田辺 裕信 ５５
（２）ボッケリーニ 牡６ 浜中 俊 ５７・５
（３）バジオウ 牡４ 戸崎 圭太 ５５
（４）ベスビアナイト セン５ 岩田 望来 ５４
（５）トラストケンシン 牡７ 吉田 豊 ５３
（６）ダンディズム セン６ 富田 暁 ５４
（７）ランフォザローゼス セン６ 田中 勝春 ５４
（８）マイネルウィルトス 牡６ ミルコ・デムーロ ５６
（９）ディアマンミノル 牡５ 荻野 極 ５５
（１０）プリマヴィスタ 牡５ 幸 英明 ５３
（１１）モズナガレボシ 牡５ 菅原 明良 ５５
（１２）ラストドラフト 牡６ 三浦 皇成 ５６
（１３）マカオンドール 牡４ 松山 弘平 ５５
（１４）アサマノイタズラ 牡４ 嶋田 純次 ５６
（１５）アリストテレス 牡５ 武 豊 ５７・５
（１６）ウインキートス 牝５ 松岡 正海 ５４
（１７）パラダイスリーフ 牡６ クリストフ・ルメール ５５
（１８）フライライクバード 牡５ 福永 祐一 ５５