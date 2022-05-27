【目黒記念】連覇を狙うウインキートスは８枠１６番　惜敗続くボッケリーニは１枠２番に決定

◆第１３６回目黒記念・Ｇ２（５月２９日、東京競馬場・芝２５００メートル）

第１３６回目黒記念の枠順が２７日、決定した。昨年２馬身差の快勝を収め連覇を狙うウインキートス（牝５歳、美浦・宗像義忠厩舎、父ゴールドシップ）は８枠１６番に決定した。アメリカＪＣＣ３着、日経賞２着とＧ２で惜敗が続くボッケリーニ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キングカメハメハ）は１枠２番、２０年菊花賞２着のアリストテレス（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父エピファネイア）は７枠１５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ゴールドギア 牡７ 田辺 裕信 ５５

（２）ボッケリーニ 牡６ 浜中 俊 ５７・５

（３）バジオウ 牡４ 戸崎 圭太 ５５

（４）ベスビアナイト セン５ 岩田 望来 ５４

（５）トラストケンシン 牡７ 吉田 豊 ５３

（６）ダンディズム セン６ 富田 暁 ５４

（７）ランフォザローゼス セン６ 田中 勝春 ５４

（８）マイネルウィルトス 牡６ ミルコ・デムーロ ５６

（９）ディアマンミノル 牡５ 荻野 極 ５５

（１０）プリマヴィスタ 牡５ 幸 英明 ５３

（１１）モズナガレボシ 牡５ 菅原 明良 ５５

（１２）ラストドラフト 牡６ 三浦 皇成 ５６

（１３）マカオンドール 牡４ 松山 弘平 ５５

（１４）アサマノイタズラ 牡４ 嶋田 純次 ５６

（１５）アリストテレス 牡５ 武 豊 ５７・５

（１６）ウインキートス 牝５ 松岡 正海 ５４

（１７）パラダイスリーフ 牡６ クリストフ・ルメール ５５

（１８）フライライクバード 牡５ 福永 祐一 ５５