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【巨人】菅野智之、６回３失点で４敗目 反撃１点届かず惜敗…ハイライト動画
2022年5月26日 22時24分
スポーツ報知
◆日本生命セ・パ交流戦２０２２ 巨人２―３オリックス（２６日・東京ドーム）
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