【日本ダービー】２冠狙う皐月賞馬ジオグリフは７枠１５番　９２年のミホノブルボン以来のＶなるか

◆第８９回日本ダービー・Ｇ１（５月２９日、東京・芝２４００メートル）枠順決定

２０１９年生まれ７５２２頭の頂点を狙う日本ダービーの枠順が２６日、決定した。皐月賞馬のジオグリフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）は７枠１５番に決定した。１５番枠はダービーが最大１８頭立てで実施されるようになった１９９２年以降では９２年のミホノブルボン以来勝ち星がない厳しい枠になった。

同２着のイクイノックス（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は皐月賞と同じ８枠１８番の大外枠に入った。同３着のドウデュース（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は７枠１３番、同４着のダノンベルーガ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）は６枠１２番に決まった。２分の１による抽選で入ったのはジャスティンロック（牡３、栗東・吉岡辰弥厩舎、父リオンディーズ）。 枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。

（１）アスクワイルドモア 牡３ 岩田 望来 ５７

（２）セイウンハーデス 牡３ 幸 英明 ５７

（３）アスクビクターモア 牡３ 田辺 裕信 ５７

（４）マテンロウレオ 牡３ 横山 和生 ５７

（５）ピースオブエイト 牡３ 藤岡 佑介 ５７

（６）プラダリア 牡３ 池添 謙一 ５７

（７）オニャンコポン 牡３ 菅原 明良 ５７

（８）ビーアストニッシド 牡３ 和田 竜二 ５７

（９）ジャスティンパレス 牡３ ミルコ・デムーロ ５７

（１０）マテンロウオリオン 牡３ 横山 典弘 ５７

（１１）ジャスティンロック 牡３ 松山 弘平 ５７

（１２）ダノンベルーガ 牡３ 川田 将雅 ５７

（１３）ドウデュース 牡３ 武 豊 ５７

（１４）デシエルト 牡３ 岩田 康誠 ５７

（１５）ジオグリフ 牡３ 福永 祐一 ５７

（１６）キラーアビリティ 牡３ 横山 武史 ５７

（１７）ロードレゼル 牡３ ダミアン・レーン ５７

（１８）イクイノックス 牡３ クリストフ・ルメール ５７