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【巨人】ウォーカーＶ打！交流戦白星発進 大勢は両リーグ単独トップ１７セーブ…ハイライト動画
2022年5月24日 21時55分
スポーツ報知
◆日本生命セ・パ交流戦２０２２ 巨人―オリックス（２４日・東京ドーム）
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