北澤豪と１００万人の仲間たち＜３５＞初めて試合ができたパレスチナ難民キャンプ子どもたちが見せてくれた笑顔と涙

元サッカー日本代表、北澤豪氏(53)。波瀾万丈の競技人生を疾走し、現在は世界の子どもたちを支援する環境づくりを目指している。その軌跡とビジョンを、ノンフィクション作家の平山讓氏が独占取材。毎月10日と25日に記事を公開していく。

シリア在住のパレスチナ難民キャンプの子どもたちによるサッカー大会「JICAカップ」。

シリアサッカー協会も協力してくれ、首都ダマスカスにあるアルファイファスタジアムが会場となった。ワールドカップのアジア地区予選などでシリア代表も使用する1万5千人収容の本格的な競技場だ。

そのピッチに整列した8チームの子どもたちのユニフォームの背には、3つの旗がつけられていた。

一つはシリア国旗。彼らが生まれ、暮らしている国の旗。

一つは日の丸。政府開発援助(ODA)によって彼らが支援を受けている国の旗。

そしてもう一つは、彼らの祖父母の故郷であるパレスチナの旗(パレスチナ自治区は「パレスチナ国」として、現在138の国連加盟国に国家として承認されている)。

その彼らの背を見た北澤は、JICAの呼びかけでシリア各地からここへやってきてくれたことに、あらためて感じたことがあった。

「生まれや育ちなど、彼らの背景がどれだけ複雑でも、サッカーをやりたい、子どもたちが思うことって、そんなシンプルなことでいいんじゃないのかなって。そして、子どもたちのそんな純粋さを汲(く)みとって、機会を作ってあげることこそが、大人の役目ですよね」

サッカーというスポーツは、世界中の子どもたちが知っている。しかし、パレスチナ難民キャンプの子どもたちは、サッカーの「試合」をした経験がないどころか、「試合」を観た経験さえない子が多かった。それは、彼らの活動範囲が難民キャンプ内に制限されていることや、近隣に対戦相手がいないこともある。それに、キャンプ内にはサッカー場はもちろん、テレビやサッカーボールさえないところもある。

「整列している子どもたちの表情を見た瞬間に、このJICAカップに臨む子どもたちや、実現させてくれたJICA海外協力隊の隊員たちの思いが伝わってきました。親許(おやもと)を離れて悲しがっている子もいなければ、遠足気分でふざけている子もいませんでした。これから始まる試合への緊張感や、各キャンプを代表しているんだという責任感で、みんな目つきが真剣なんです。きっと、この日のために子どもたちは、サッカーを指導してくれた隊員たちと、練習に一生懸命励んできたんでしょうね。そして、隊員たちは子どもたちに、どうしても試合をやらせてあげたかったんでしょうね」

彼らにとって初めての大会が始まると、わざわざ遠くからやってきただけに、地方都市のアレッポ、ラタキア、ヒムス、ダルアといったチームの気合が都会のチームに勝るのではないかと北澤は予想していた。ところが、迎え撃つダマスカスの子どもたちにも気迫を感じた。

「ダマスカスの都会っ子が、負けてたまるかという意地を見せていました。もともと背が高い子やボールさばきが上手な子も多くて、正直なところ、ダマスカスのチームが圧勝してもおかしくない差があるんじゃないかと思っていました」

ピッチサイドに用意された座席から、勝ち残るチームだけでなく、敗れ去ってゆくチームの様子をも北澤は見つめていた。

「3点、4点、5点と、どれだけ点差を開けられようとも、あきらめて歩いてしまうような子が一人もいないんです。たとえへたくそなチームであっても、みんな最後まで必死にボールを追いかけてね。そして、試合終了のホイッスルが鳴って敗れてしまうと、ポロポロと涙をこぼすんです。ベンチに帰っても泣きじゃくって立ち上がれずにいる彼らの姿は、見ていて感動しましたよ」

さらに、彼が感動したのは、選手に対してばかりではなかった。

「観客席の応援団は、自分のチームが勝ったらもちろん大喜びするんですけど、敗れて本気で悔しがっている相手チームの選手たちにも、大きな拍手と声援をおくって称賛していました。それは、ここにいる子どもたちは、みんなパレスチナ難民であって、キャンプ生活を余儀なくされているなか、日頃の苦労から少しの間だけ解放されて、ここへサッカーをしに来ているんだという、そんな共通理解があったからだと思います」

決勝戦は、首都のダマスカスのチームと、地方のハマーからやってきたチームとの対戦となった。膝から血を流す子もいたほどに激しい試合は、前後半で決着がつかずにPK戦へともつれこんだ。そして、最後にゴールキーパーが左へ跳んで相手のシュートを止めたことで勝利したのは、ハマーのチームだった。

赤いユニフォームを着た子どもたちが笑顔で抱きあって喜んでいると、音楽担当のJICA海外協力隊の計らいで、「QUEEN」の『I WAS BORN TO LOVE YOU』が場内のスピーカーから大音量で流れた。

《And my dreams come true. It's so hard to believe,

(そして夢が叶った。信じられないよ)

This is happening to me. an amazing feeling coming through.

(僕にこんなことが起きるなんて。とても素晴らしい感情がやってくるよ)》

「この大会でJICA海外協力隊の隊員たちがパレスチナ難民キャンプの子どもたちのためにしてくれたことは、とても素晴らしいことだったなと。これまでパレスチナ難民キャンプはもちろん、シリアにさえ、子どもたちによるスポーツの全国大会がなかったんです。それを成功させたことで、子どもたちは、勝つ喜びや、負ける悔しさを知って、しかも、目標までできたんですから」

JICAカップ後、敗れたチームの一つであるラタキアの子どもたちの変わりようを担当の隊員から伝え聞いた。この大会に出場するために授業で初めてサッカーをして、そこから上手な子を選抜した急造チームは、当初はやる気があまりなかったという。それが、サッカーの面白さに気づき、ダマスカスでの試合に出場できることに心を躍らせ、大会が近づくにつれて夜7時半、暗くなるまで連日練習するようになった。やがては大会5日前の練習中に左上腕を骨折しても試合でプレーした子がいたり、敗戦後は隊員がかける言葉も見つからないほどにみんな泣きじゃくったり。そして、そのラタキアのチームは、大会翌週にハマーへとバスで乗りこみ、優勝チームに練習試合を申し込んだという。

「目標ができると、子どもって、変わるんですよね。そんなきっかけをJICAカップが与えられたのなら嬉しいですし、何より、それぞれ遠く離れたパレスチナ難民キャンプの子どもたち同士が、離れ離れなのではなく、サッカーを通じて交流できて、一体感が生まれたというのもよかったなと思いました」(敬称略)=続く=

◆平山讓(ひらやま・ゆずる) 1968年、東京生まれ。作家。ノンフィクションや実話を基にした物語を数多く手がける。主な著書は「ありがとう」(講談社/東映系にて全国ロードショー)、「ファイブ」(幻冬舎/NHKにてドラマ化)、「4アウト」(新潮社)、「パラリンピックからの贈りもの」(PHP研究所)、「中田翔 逃げない心 プロ野球選手という仕事」(主婦と生活社)など多数。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の日本における公式支援窓口である特定非営利活動法人「国連UNHCR協会」(東京・港区)の国連難民サポーターに、北澤氏が就任した。ウクライナ情勢が注目される中、サッカーなどスポーツを通じて世界で避難を強いられている人々に寄り添い、日本社会に彼らの生きる力を伝えるために活動していく。北澤氏のコメントは以下の通り。

「誰も難民になりたくて、なっている人は一人もいません。また、教育やスポーツは生まれながら人間に与えられた平等の権利です。2021年の東京オリンピック・パラリンピックでは、難民選手団が来日しました。どんな逆境にも立ち向かう彼、彼女たちの姿は、教育やスポーツは平等の権利だということを世界に示し、希望を与えてくれたのを覚えています。世界の大きな問題になっている難民問題を理解する上でも、まず大切なことは、一人ひとりの心と心のつながりだと思っています。そしてサッカーをはじめスポーツは国境も民族の違いも関係なく、心がひとつになれる最高の手段です。スポーツを通じて、世界で今も過酷な状況に強いられている人々と触れあい、日本に住む私たち一人ひとりができることを、皆さんと一緒に取り組んでいければ幸いです」