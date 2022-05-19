【巨人】丸佳浩の「通算１５００安打記念」グッズを発売

巨人は１９日、１５日の中日戦（東京Ｄ）で「通算１５００安打」を達成した丸佳浩外野手の記念グッズを球団公式通販サイトで販売開始したと発表した。
広島に所属していた２０１０年９月２１日のヤクルト戦でプロ初安打を記録した丸は、プロ１５年目で、プロ野球史上１３１人目となる通算１５００安打を達成した。
記念グッズはフェイスタオルやフォトフレーム、アンダーアーマー製Ｔシャツなど、計３５商品。定番商品のプレーヤーズフェイスタオルは、１５００安打という節目の記録にふさわしい金色特別バージョンも販売される。
【商品一覧】※金額は１０％消費税込み
・フォトフレーム １５０００円
・木箱入りドイツグラス ７７００円
・木箱入り信楽焼カップ ７７００円
・ＵＡ Ｔシャツ ５５００円
・長方形クッション ４９５０円
・ジェットストリームプライム２＆ａｍｐ；１ ４９５０円
・モバイルバッテリー ４９５０円
・バスタオル ４６２０円
・タンブラー ３８５０円
・スマホケース ブラック／ホワイト ３８５０円
・Ｔシャツ ３５００円
・プレーヤーズウォッチ ３３００円
・コインケース ２６４０円
・プレーヤーズフェイスタオル（オレンジ） ２２００円
・プレーヤーズフェイスタオル（ゴールド） ２２００円
・クッション ２２００円
・フェイスタオル（フォト） ２０００円
・フェイスタオル（ロゴ） ２０００円
・ホームベース型タペストリー ２０００円
・トートバッグ １９８０円
・リボンマグネット １９８０円
・パスケース １８１５円
・ボールセット １７６０円
・アクリルコースター １６５０円
・刺繍マフラータオル １４３０円
・刺繍フェイスタオル １４３０円
・スマホリングホルダー ブラック／ホワイト １３２０円
・巾着 １２１０円
・アクリルスタンド １２００円
・ハンドタオル １１００円
・ゴールドラメアクリルキーホルダー １０００円
・ゴールドユニホームキーチェーン ９００円
・缶バッジセット ８８０円
・Ａ６ミシン目入りメモ帳 ７７０円
・クリップマグネット ５５０円