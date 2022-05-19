大谷晋二郎を支援する大会「大谷エイド」全カード決定…メインは杉浦貴ｖｓ田中将斗…６・４大田区

４月１０日に両国国技館で行われた試合中の事故で救急搬送され「頸髄損傷」と診断されたＺＥＲＯ１の大谷晋二郎を支援する大会「押忍ＰＲＥＭＩＵＭ ＯＮＥ ＴＥＡＭ ＺＥＲＯ１ 大谷晋二郎エイド‼何度でも立ち上がれ！」（６月４日、大田区総合体育館）の全対戦カードが１９日までに決定した。

大会には新日本、全日本、プロレスリング・ノア、大日本など各団体が協力。メインイベントは、世界界ヘビー級王者でプロレスリング・ノアの杉浦貴に田中将斗が挑戦。立会人を藤波辰爾が務める事になった。今大会は売上から諸経費を引いた全収益を大谷へ送る。また、大谷を支援する「何度でも立ち上がれ！大谷晋二郎 応援募金」が開設されており、口座は以下の通り。

「ゆうちょ銀行 五五八支店 普通口座 口座番号０２２７７０４ 口座名義 オオタニハヅキ」。

６・４「大谷エイド」全対戦カード

▼世界界ヘビー級選手権３０分１本勝負

王者・杉浦貴 ｖｓ 挑戦者・田中将斗

▼８人タッグマッチ３０分１本勝負

永田裕志、真壁刀義、本間朋晃、永尾颯樹 ｖｓ 関本大介、橋本大地、橋本和樹、中ノ上靖文

▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

大森隆男、ヨシタツ、佐々木貴 ｖｓ 太嘉文、横井宏考、ＴＡＪＩＲＩ

▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

藤田和之、ケンドー・カシン、金本浩二、高岩竜一 ｖｓ 拳王、征矢学、タダスケ、Ｈｉ６９

▼シングルマッチ３０分１本勝負

北村彰基 ｖｓ 丸藤正道

▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

馬場拓海、佐藤嗣崇、松永準也 ｖｓ 清宮海斗、稲村愛輝、岡田欣也

▼女子６人タッグマッチ３０分１本勝負

アジャコング、まなせゆうな、ＮＡＴＳＵＭＩ ｖｓ ジャガー横田、橋本千絋、朱崇花

▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

菅原拓也、ヒデ久保田、星野良 ｖｓ 真霜拳號、花見達也、浅川紫悠

▼８人タッグマッチ３０分１本勝負

今成夢人、カーベル伊藤、佐野直、橋本友彦 ｖｓ ＴＡＲＵ、クリス・ヴァイス、横山佳和、将軍岡本

▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

アストロマン、宮本裕向、綾部蓮 ｖｓ 阿部史典、石川勇希、佐藤孝亮