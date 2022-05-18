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【１９日の予告先発】巨人・菅野智之―広島・九里亜蓮、ロッテ・河村説人―楽天・岸孝之ほか

スポーツ報知
巨人・菅野智之

　【セ・リーグ】

　◆巨人・菅野智之―広島・九里亜蓮（１８時・東京ドーム）

　◆ヤクルト・小川泰弘―阪神・ガンケル（１８時・神宮）

　【パ・リーグ】

　◆ロッテ・河村説人―楽天・岸孝之（１８時・ＺＯＺＯマリン）

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