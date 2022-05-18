メジャー２勝目を狙う松山英樹はシャウフェレ、フィナウと同じ注目組に　全米プロ選手権予選Ｒ組み合わせ

◆米男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米プロ選手権 公式練習日（１７日、米オクラホマ州サザンヒルズＣＣ＝７５５６ヤード、パー７０）

２０２２年男子メジャー第２戦は、１９日午前７時（日本時間同日２１時）に開幕する。予選ラウンド２日間の組み合わせが発表され、昨年のマスターズ王者・松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレ（米国）、飛ばし屋のトニー・フィナウ（米国）と同じ注目組に入った。１９日の第１ラウンドは、日本時間２１時３８分に１０番からティーオフする。

日本ツアー３勝の金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）は・マシュー・ボーチェルト（米国）、トロイ・メリット（米国）と同じ組。第１ラウンドは、日本時間２１時１１分に１番からスタートする。

日本ツアー通算５勝の星野陸也（興和）は、マット・クーチャー（米国）、キャメロン・デービス（オーストラリア）と同組。第１ラウンドは日本時間２１時５５分に１番からスタート予定。

日本ツアー通算３勝の稲森佑貴は、ザック・オークリー（米国）、セバスティアン・ムニョス（コロンビア）と同じグルーピング。第１ラウンドは日本時間２３時１分にティーオフする。初メジャーの香妻陣一朗はアドリ・アルナス（スペイン）、コリン・イングリス（米国）と同組。第１ラウンドは日本時間２１時１６分にスタート。日本ツアー通算２勝の木下稜介はブランドン・ビンガマン（米国）、テイラー・グーチ（米国）と同じ組。第１ラウンドは日本時間２６時２５分にティーオフ。

４月のマスターズを制した世界ランク１位のスコッティー・シェフラー（米国）は、世界ランク２位のジョン・ラーム（スペイン）、コリン・モリカワ（米国）と同じ注目組に入った。

今回と同じ会場で行われた２００７年大会覇者のタイガー・ウッズ（米国）は１２年＆１４年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）、史上６人目の「生涯グランドスラム（４大メジャー制覇）」に挑むジョーダン・スピース（米国）と同じ最注目組となった。