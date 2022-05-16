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【プロ野球】契約更改の選手満足度　ソフトバンクが１位、最下位は中日

スポーツ報知
　

　日本プロ野球選手会は１６日、７２１人の支配下選手を対象とした年俸調査結果を（外国人選手、出来高払いを除く）を発表した。

　球団別の今季平均年俸は７００２万円（昨季は６９３２万円）のソフトバンクが３年連続トップ。最下位は４年ぶりの日本ハムで２８１７万円でソフトバンクとは４０００万円以上の差が出ている。

　また選手会では「契約更改アンケート」を２月のキャンプ期間に実施。「２１年オフの契約更改は全体として満足でしたか？」を５段階（大きく満足、満足、普通など）で調査。満足度１位球団は平均年俸１位のソフトバンク（５５・０７ポイント）で最下位は中日（１９・３５％）だった。

◇選手会契約更改アンケート結果　満足度

　１位ソフトバンク（５５・０７％）

　２位西武（５４・７２％）

　３位ＤｅＮＡ（４８・２１％）

　４位広島（４５・７６％）

　５位ロッテ（４１・０７％）

　６位ヤクルト（３９・９８％）

　７位阪神（３７・９３％）

　８位日本ハム（３７・２９％）

　９位オリックス（３２・８１％）

　１０位楽天（２６・５６％）

　１１位巨人（２３・６８％）

　１２位中日（１９・３５％）

◇令和４年度　球団別支配下選手平均年俸

　１位ソフトバンク　７００２万円

　２位巨人　６６３２万円

　３位楽天　６０３５万円

　４位西武　４３３０万円

　５位ヤクルト　４０５０万円

　６位オリックス　３９９２万円

　７位ＤｅＮＡ　３７３２万円

　８位広島　３６９３万円

　９位阪神　３４５６万円

　１０位　中日　３１１８万円

　１１位　ロッテ　３０７７万円

　１２位　日本ハム　２８１７万円

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