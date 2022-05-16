【プロ野球】契約更改の選手満足度　ソフトバンクが１位、最下位は中日

日本プロ野球選手会は１６日、７２１人の支配下選手を対象とした年俸調査結果を（外国人選手、出来高払いを除く）を発表した。
球団別の今季平均年俸は７００２万円（昨季は６９３２万円）のソフトバンクが３年連続トップ。最下位は４年ぶりの日本ハムで２８１７万円でソフトバンクとは４０００万円以上の差が出ている。
また選手会では「契約更改アンケート」を２月のキャンプ期間に実施。「２１年オフの契約更改は全体として満足でしたか？」を５段階（大きく満足、満足、普通など）で調査。満足度１位球団は平均年俸１位のソフトバンク（５５・０７ポイント）で最下位は中日（１９・３５％）だった。
◇選手会契約更改アンケート結果 満足度
１位ソフトバンク（５５・０７％）
２位西武（５４・７２％）
３位ＤｅＮＡ（４８・２１％）
４位広島（４５・７６％）
５位ロッテ（４１・０７％）
６位ヤクルト（３９・９８％）
７位阪神（３７・９３％）
８位日本ハム（３７・２９％）
９位オリックス（３２・８１％）
１０位楽天（２６・５６％）
１１位巨人（２３・６８％）
１２位中日（１９・３５％）
◇令和４年度 球団別支配下選手平均年俸
１位ソフトバンク ７００２万円
２位巨人 ６６３２万円
３位楽天 ６０３５万円
４位西武 ４３３０万円
５位ヤクルト ４０５０万円
６位オリックス ３９９２万円
７位ＤｅＮＡ ３７３２万円
８位広島 ３６９３万円
９位阪神 ３４５６万円
１０位 中日 ３１１８万円
１１位 ロッテ ３０７７万円
１２位 日本ハム ２８１７万円