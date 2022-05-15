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【巨人】増田陸プロ初本塁打＆丸佳浩の通算１５００安打も ５投手で９失点 連勝は３でストップ…ハイライト動画
2022年5月15日 19時3分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―９中日（１５日・東京ドーム）
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