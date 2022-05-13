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【巨人】戸郷好投で両リーグトップ5勝目！中田プロ初犠打＆HR ポランコ4安打…ハイライト動画
2022年5月13日 22時56分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―２中日（１３日・東京ドーム）
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