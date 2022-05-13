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【ＤｅＮＡ】横浜スタジアムの１３日阪神戦は雨天中止　主催試合では今季初

スポーツ報知
雨天中止となった横浜スタジアム

　ＤｅＮＡは１３日、横浜スタジアムで行う予定だった阪神戦の雨天中止を発表した。雨天中止は今季４試合目。主催試合の雨天中止は今季初めて。

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