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【ＤｅＮＡ】横浜スタジアムの１３日阪神戦は雨天中止 主催試合では今季初
2022年5月13日 14時11分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは１３日、横浜スタジアムで行う予定だった阪神戦の雨天中止を発表した。雨天中止は今季４試合目。主催試合の雨天中止は今季初めて。
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