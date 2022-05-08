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母の日にママさんファイター大活躍！大島沙緒里はＪＫファイターからベルト守った…全試合結果

スポーツ報知
タイトル防衛に成功した大島沙緒里（右）

　◆ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３７（８日、後楽園ホール）

　フライ級ＧＰと王座決定戦、タイトルマッチと盛りだくさんの「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３７」が行われ、ＲＩＺＩＮにも出場した大島沙緒里（ＡＡＣＣ）がＪＫファイターの須田萌里（ＳＣＯＲＰＩＯＮ　ＧＹＭ）を下しアトム級を防衛。東よう子（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）もＫＩＮＧレイナ（フリー）を破り新王者に輝くなど、母の日のこの日、ママさんファイターの活躍が目立った。

　ＧＰの決勝では　元ＵＦＣファイターの“エロツヨ”中井りん（修斗道場四国）が、“強すぎるしずかちゃん”杉山しずか（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）に１回一本勝ちを収め、フライ級王者に輝いた。

　【全試合結果】

　▽オープニングファイト　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フライ級 アマチュアルール

　〇奥富夕夏（判定　３―０）ＭＡＮＡ●

　▽第１試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フライ級ＧＰ・準決勝

　〇中井りん（２回４分４３秒　アームバー）Ｔｅ－ａ●

　▽第２試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フライ級ＧＰ・準決勝

　〇杉山しずか（不戦勝）栗山葵●

　▽第３試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ミクロ級

　〇山崎桃子（判定　３―０）ちびさいＫＹＯＫＡ●

　▽第４試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ストロー級

　〇長野美香（２回５７秒　フロントチョーク）ケイト・ロータス●

　▽第５試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フェザー級王者決定戦

　〇東よう子（判定　５―０）ＫＩＮＧレイナ●

　▽第６試合　ＤＥＥＰアトム級タイトルマッチ

　〇大島沙緒里（１回２分５８秒　アームロック）須田萌里●

　▽第７試合　　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フライ級ＧＰ２０２２　決勝

　〇中井りん（１回４分５３秒　アームバー）杉山しずか●

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