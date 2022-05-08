母の日にママさんファイター大活躍！大島沙緒里はＪＫファイターからベルト守った…全試合結果

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３７（８日、後楽園ホール）
フライ級ＧＰと王座決定戦、タイトルマッチと盛りだくさんの「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３７」が行われ、ＲＩＺＩＮにも出場した大島沙緒里（ＡＡＣＣ）がＪＫファイターの須田萌里（ＳＣＯＲＰＩＯＮ ＧＹＭ）を下しアトム級を防衛。東よう子（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）もＫＩＮＧレイナ（フリー）を破り新王者に輝くなど、母の日のこの日、ママさんファイターの活躍が目立った。
ＧＰの決勝では 元ＵＦＣファイターの“エロツヨ”中井りん（修斗道場四国）が、“強すぎるしずかちゃん”杉山しずか（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）に１回一本勝ちを収め、フライ級王者に輝いた。
【全試合結果】
▽オープニングファイト ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フライ級 アマチュアルール
〇奥富夕夏（判定 ３―０）ＭＡＮＡ●
▽第１試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フライ級ＧＰ・準決勝
〇中井りん（２回４分４３秒 アームバー）Ｔｅ－ａ●
▽第２試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フライ級ＧＰ・準決勝
〇杉山しずか（不戦勝）栗山葵●
▽第３試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ミクロ級
〇山崎桃子（判定 ３―０）ちびさいＫＹＯＫＡ●
▽第４試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ストロー級
〇長野美香（２回５７秒 フロントチョーク）ケイト・ロータス●
▽第５試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フェザー級王者決定戦
〇東よう子（判定 ５―０）ＫＩＮＧレイナ●
▽第６試合 ＤＥＥＰアトム級タイトルマッチ
〇大島沙緒里（１回２分５８秒 アームロック）須田萌里●
▽第７試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フライ級ＧＰ２０２２ 決勝
〇中井りん（１回４分５３秒 アームバー）杉山しずか●