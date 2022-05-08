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【巨人】ドラフト５位・岡田悠希が１軍初昇格

スポーツ報知
一軍に合流した岡田悠希（カメラ・中島　傑）

　巨人のドラフト５位ルーキー・岡田悠希外野手が８日、１軍に合流した。

　キャンプでは１軍も経験したが、開幕は２軍スタート。２軍では３６試合で打率２割２分２厘、１本塁打、１５打点と存在感を発揮していた。

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