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【巨人】ドラフト５位・岡田悠希が１軍初昇格
2022年5月8日 12時15分
スポーツ報知
巨人のドラフト５位ルーキー・岡田悠希外野手が８日、１軍に合流した。
キャンプでは１軍も経験したが、開幕は２軍スタート。２軍では３６試合で打率２割２分２厘、１本塁打、１５打点と存在感を発揮していた。
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